Verlängerungswelle beim VfR Dostluk Osterode

– Foto: André Nückel

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga treibt der VfR Dostluk Osterode die Planungen für die Saison 2026/27 mit Nachdruck voran. Der Verein hat den Verbleib zahlreicher Leistungsträger sowie mehrerer Nachwuchsspieler bestätigt.

Zu den erfahrenen Leistungsträgern zählt weiterhin Marco Sander. Der Mittelfeldspieler geht bereits in seine vierte Saison beim VfR und soll mit seiner Übersicht, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball auch künftig eine tragende Rolle im Zentrum übernehmen. Ebenfalls an Bord bleibt Kevin Xhaferri. Der 21-Jährige gehört trotz seines jungen Alters bereits seit vier Jahren zum Herrenkader und gilt im zentralen Mittelfeld als kreativer Taktgeber.

Auch Ismail Boran setzt seinen Weg in Osterode fort. Der Offensivspieler kämpfte sich nach einer schwierigen Phase zurück und unterstrich sein Potenzial zum Saisonabschluss mit einem Dreierpack am letzten Spieltag. Mit Jamal El-Batal bleibt zudem ein Außenverteidiger, der sich sowohl sportlich als auch abseits des Spielfelds engagiert.

Großen Wert legt der Verein weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit. Mit Innenverteidiger Ihan Osso, Mittelfeldspieler Mohamed Kassem und Angreifer Adel Hamdan bleiben gleich drei Eigengewächse Teil des Herrenkaders. Alle drei sammelten bereits in der vergangenen Bezirksliga-Saison erste Erfahrungen im Männerfußball und sollen ihre Entwicklung nun weiter vorantreiben. Der Verein sieht in ihnen wichtige Beispiele für den erfolgreichen Übergang aus der Jugend in den Seniorenbereich.

Kontinuität gibt es auch bei mehreren erfahrenen Kräften. Finn Rettstadt bleibt trotz einer verletzungsgeprägten Saison eine wichtige Figur im Mittelfeld. Darüber hinaus engagiert sich der 29-Jährige als Geschäftsführer des Vereins. Lukas Bode, der zugleich das Amt des zweiten Vorsitzenden ausübt, geht ebenfalls weiter für den VfR auf den Platz. Seine Vielseitigkeit machte ihn in der vergangenen Spielzeit zu einer wertvollen Option auf mehreren Positionen.

Auch Mehmet Özer bleibt den Osterodern erhalten. Der Offensivspieler, der nach einem zwischenzeitlichen Wechsel inzwischen wieder seit mehreren Jahren für den VfR aufläuft, überzeugte vor allem durch Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Fabio Danneberg, dessen Rückkehr im vergangenen Sommer von Verletzungen begleitet wurde, soll nach einer vollständigen Vorbereitung sein offensives Potenzial künftig häufiger zeigen können.

Mit Timo „Stampfer“ Henke setzt der Verein zudem weiter auf ein langjähriges Eigengewächs für die Defensive. Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler gehört inzwischen zu den festen Größen der Mannschaft. Auf den offensiven Außenbahnen bleibt Thore Latz eine weitere Option, nachdem er sich nach seiner Rückkehr vom FC Eisdorf schnell wieder im Team etabliert hatte.