Verlängerungswelle beim TSV Hehlingen

– Foto: André Nückel

Der TSV Hehlingen treibt seine Personalplanungen für die neue Spielzeit mit Nachdruck voran. Gleich mehrere Stammkräfte sowie wichtige Akteure neben dem Platz haben ihre Verträge verlängert. Damit setzt der Bezirksligist auf Kontinuität und bewahrt den Kern einer Mannschaft, die auch künftig ambitionierte Ziele verfolgen will.

Angeführt wird die Liste von Mannschaftskapitän Cedric Hertwich, der dem Verein auch künftig erhalten bleibt. Mit seiner Verlängerung bindet der TSV eine wichtige Führungsfigur und einen zentralen Bestandteil der Mannschaft. Ebenfalls weiterhin das schwarz-rote Trikot tragen werden Denis Wolter, Hendrik „Henne“ Ramacher, Luis Haselhorst, Malte Jenkner, Maik Pörner, Klaas Mennenga, Jonas Bergsträsser, Merten Kumher, Adib Sarigül, Jan Biller, Luke Stenzig, Junis Schröder sowie Sebastian Licciardi.

Mit den Zusagen dieser Spieler gelingt es den Verantwortlichen, den Großteil des bewährten Mannschaftsgerüsts zusammenzuhalten. Dabei setzt der Verein sowohl auf erfahrene Kräfte als auch auf entwicklungsfähige Spieler aus den eigenen Reihen.

Auch auf der Torhüterposition herrscht Planungssicherheit. Jonas Trabandt bleibt dem Verein erhalten und soll weiterhin mit seinen Paraden für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen. Darüber hinaus verlängerte mit Nico Friedrichs nicht nur ein weiterer Keeper, sondern zugleich auch der Torwarttrainer der Mannschaft. Damit bleibt dem TSV wichtige Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz erhalten.

Die Vielzahl an Vertragsverlängerungen verdeutlicht den eingeschlagenen Weg des Vereins. Statt eines größeren Umbruchs setzt der TSV Hehlingen auf Kontinuität, Zusammenhalt und die Weiterentwicklung eines eingespielten Kaders. Für die Verantwortlichen ist dies ein wichtiger Schritt, um auch in der kommenden Bezirksliga-Saison auf einem stabilen Fundament aufbauen zu können.