Verlängerungsdrama im Pokalderby

«Pokal, Flutlicht-Atmosphäre, Derby», SCNB-Trainer S. Schaller brachte die Ausgangslage auf den Punkt. Und tatsächlich: Trotz Schmuddelwetter strömten zahlreiche Zuschauer auf den Kunstrasenplatz des Helmut-Baumann-Stadions in Niederhof. Anders als zu Beginn der letzten Runde, als der SCNB noch erschreckend schwach auftrat, präsentiert sich inzwischen ein deutlich spielstärkerer Kader , nicht ohne Grund gilt das Team als Mitaufstiegskandidat in der Kreisliga B. Auch weil Andelsbach erneut mit einem stark dezimierten Kader antrat, war die Favoritenrolle alles andere als klar verteilt. Das zeigte sich nicht nur zu Beginn, sondern über die gesamten 120 Minuten hinweg immer wieder.

Beide Teams starteten zunächst verhalten, niemand wollte den ersten Fehler machen, stattdessen wurde der Gegner aufmerksam beobachtet. Niederhof hatte mehr Spielanteile in der gegnerischen Hälfte und wurde vor allem durch den schnellen Außenspieler Lukas Schmidt gefährlich. Die klareren Torchancen erspielte sich jedoch Andelsbach. In der 20. Minute konnte eine dieser Chance genutzt werden. Am Ende einer sehenswerten Kombination über Rieple, Willmann und Schmidle, konnte Heimtorwart Butz einen mittig, aber druckvoll geschossenen Abschluss von Christian Eschbach nur unglücklich abklatschen. Der Ball landete direkt vor den Füssen von Tom Jehle, ein kapitaler Bock, wenn man die aktuelle Form des Andelsbacher Stürmers kennt. Jehle liess sich die Steilvorlage nicht nehmen und traf per Volley zur Führung. Scheinbar aufgeweckt vom Gegentreffer erhöhte der SCNB nun deutlich den Druck und kam zu mehreren brandgefährlichen Chancen. Doch in kollektiver Zusammenarbeit gelang es der Andelsbacher Abwehrreihe immer wieder, entscheidend zu stören. Die Gäste selbst kamen nur noch selten, dafür aber nicht minder gefährlich vor das gegnerische Tor. Kurz vor der Pause vergab Silas Rieple eine vielversprechende Doppelmöglichkeit und so blieb es beim knappen Vorsprung zur Halbzeit.

Während das Wetter zunehmend unangenehmer wurde und die Zuschauer ihren daheimgebliebenen Winterjacken hinterhertrauerten, manche hätten sich wohl liebend gern in die wärmenden vier Wände verabschiedet, dachte der SCNB noch lange nicht ans Nachhausegehen. Die Gäste kamen energisch aus der Kabine und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Wie schon zum Ende der ersten Hälfte war es erneut Andelsbach, das die ganz dicken Fische an Land zu ziehen versuchte. Einen kapitalen Waller hätte Lennart Meier kurz vor seiner Auswechslung anlanden können, frei vor dem Tor fehlten ihm jedoch nur wenige Zentimeter, um einen schwer zu verwertenden Ball im Netz unterzubringen. In Bern spricht man von der berühmten «YB-Viertelstunde», den letzten 15 Minuten, in denen die Young Boys regelmäßig entscheidende Treffer erzielen. Eine ähnliche Schlussphase scheint es auch beim SCNB zu geben: Bereits in den beiden vergangenen Pokalspielen trafen die Hausherren jeweils kurz vor dem Ende der Partie. Diesmal war es Jannis Langendorf, der nach exakt 75 Minuten völlig freistehend zum verdienten Ausgleich traf. Der SCNB war dem Führungstreffer daraufhin näher als Andelsbach, doch die Erlösung vor der Verlängerung blieb aus.

Wenn in der Verlängerung zwei Teams unterschiedlicher Spielklassen aufeinandertreffen, muss das höherklassige Team nach 120 Minuten gewonnen haben, sonst zieht der Underdog in die nächste Runde ein. Andelsbach konnte sich dementsprechend nicht ausruhen und musste treffen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, ein hin und her und einige gute Chancen. Nils Weisser tänzelte in der 111 Minute im Mittelfeld um die Gegner und setzte Luca Wolff perfekt in Szene. Wolff stand alleine vor Torwart Butz und drehte seinen Schuss direkt um den Schlussmann. Die Hausaufgaben waren erledigt, Andelsbach führte wieder. Die Hausherren dachten aber weiterhin noch lange nicht ans Aufgeben. Mit grosser Not konnte Andelsbach lange den drohenden Ausfall mit einer geschlossenen Teamleistung verhindern. In der 117 Minute aber war der Bann erneut gebrochen und Nolik Volle traf zu erneut verdienten Ausgleich. Die meisten Zuschauer hätten wohl keinen Pfennig mehr auf ein Weiterkommen gewettet, doch die Rechnung machten sie ohne Tom Jehle. Seit Wochen in Topform, traf der Andelsbacher Stürmer den SCNB noch mitten im Jubelschrei ins Mark. Die Partie hätte sogar noch wilder werden können, wenn Luis Isele im direkten Gegenzug einen brandgefährlichen Abschluss nicht noch über die Latte parieren hätte können. Nach 125 Minuten pfiff Schiedsrichter Gavranovic den Pokalfight schließlich ab und übergab das letzte Wort an die Gäste. „Derbysieger, Derbysieger!“ hallte es noch über den Platz, während die meisten Zuschauer nun doch endlich ins warme Heim verschwinden konnten.