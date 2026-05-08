Verlängerungen und Transfers: Sechs Vereine mit spannenden News

– Foto: Joachim Koschler

Der TGV Eintracht Beilstein setzt in der Kreisliga B2 Franken auf bewährte Kräfte. Melvin May, im Winter aus Neckarelz zurückgekehrt, bleibt nach überzeugenden Leistungen ebenso erhalten wie Routinier Chris Keck. Der erfahrene Defensivspieler hängt ein weiteres Jahr an und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

TSV Wendlingen

Der TSV Wendlingen hält in der Kreisliga A1 Neckar/Fils sein Mittelfeld zusammen. Mateo Baric, Colin Binder, Mustafa Kuvvetli, Levin Köstle, Amir Nekere, Sory Sibide, Dominik Wolf, Tiziano Toscano, Janis Schubert und Manuel Wagner verlängern für die Saison 2026/27. Damit bleibt ein zentraler Mannschaftsteil erhalten, der für Laufarbeit, Zweikampfstärke und Verbindungsspiel steht. Gerade im Mittelfeld entscheidet sich oft, ob eine Mannschaft Kontrolle gewinnt oder verliert. Wendlingen setzt deshalb auf Vertrautheit, Stabilität und ein Rückgrat, das den Spielrhythmus prägen soll.

+++

SGM MassenbachHausen

Die SGM MassenbachHausen stellt in der Kreisliga A1 Franken früh die Weichen für die Zukunft. Lauritz Fischer kehrt zur kommenden Saison als Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurück und bildet gemeinsam mit Burhan Lokurlu das Trainerduo der ersten Mannschaft. Seit seinem Wechsel 2020/21 zum FC Zuzenhausen sammelte Fischer bei der SU Neckarsulm und dem FCA Walldorf Erfahrung in Verbands- und Oberliga. Zudem verfügt er über die UEFA-B-Lizenz. Da auch der Kader zusammenbleibt, entsteht in Massenbachhausen eine stabile Grundlage.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Straßdorf

Der TV Straßdorf verstärkt sich für die kommende Saison in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Terry Ludes. Der 19-jährige Stürmer kommt vom FC Durlangen und bringt bereits erste Erfahrungen aus der Bezirksliga mit. Sportlicher Leiter Kevin Pflieger beschreibt ihn als jungen, gut ausgebildeten und dynamischen Angreifer. Für Straßdorf ist der Transfer eine Investition in Entwicklung und Tempo im Offensivspiel. Ludes soll nun im neuen Umfeld die nächsten Schritte gehen.

+++

Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim holt mit Ben Strohbach einen jungen Innenverteidiger zurück, der den Verein seit seiner Kindheit kennt. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß kommt aus der U19 des FV Löchgau, wo er in der Verbandstaffel Erfahrung auf hohem Jugendniveau sammelte. Körperliche Präsenz, Lernbereitschaft und Entwicklungshunger machen ihn zu einem passenden Zugang. Besigheim setzt damit in der Bezirksliga Enz/Murr konsequent auf junge Spieler und nachhaltige Förderung.

+++

FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern setzt auch in der Saison 2026/27 auf Tobias Weinreuter. Der Trainer geht im Sommer in sein drittes Jahr an der Seitenlinie des Bezirksligisten. Nach Platz elf im ersten Jahr in der neu gegründeten Bezirksliga Franken steht Schwaigern aktuell an der Tabellenspitze – bei noch fünf ausstehenden Spielen. Die Entwicklung unter Weinreuter spricht für Kontinuität, Vertrauen und einen klaren gemeinsamen Weg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++