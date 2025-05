Verlängerungen und Neuzugang in der Landesliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Türkspor Neu-Ulm (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Angriffsmotor bleibt an Bord! Burak Tastan hat seinen Vertrag bei Türkspor Neu-Ulm verlängert und wird auch in der kommenden Saison für offensive Power und Torgefahr sorgen. Burak steht für Tempo, Einsatz und absolute Leidenschaft. Mit seinem Zug zum Tor, seiner Spielintelligenz und seinem unermüdlichen Einsatz ist er ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel. Seine Verlängerung ist ein starkes Signal – auf und neben dem Platz.

Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass Eren Aksoy seinen Vertrag bei Türkspor Neu-Ulm verlängert hat. Eren ist nicht nur sportlich ein wichtiger Leistungsträger, sondern überzeugt auch mit seinem Einsatzwillen und seiner Vorbildfunktion auf und neben dem Platz. Mit seiner Verlängerung setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und die gemeinsame Vision, unseren Weg in der Landesliga konsequent weiterzugehen.

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Özhan seinen Vertrag verlängert hat! Ein Spieler mit Herz, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz – Özhan lebt Fußball und gibt in jedem Spiel alles für das Team. Er ist auf dem Platz ein echter Kämpfer und abseits davon ein Vorbild für Zusammenhalt und Teamgeist. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende – im Gegenteil: Wir schreiben gemeinsam weiter an unserem Weg. Schön, dass du bleibst, Özhan!

+++

+++

SV Ebersbach (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

BASTIAN UNGUREANU BLEIBT SPIELERTRAINER DER U23

Der SV Ebersbach freut sich die Vertragsverlängerung mit Bastian Ungureanu bekanntzugeben. Der 31-jährige zentrale Mittelfeldspieler bleibt auch in der kommenden Saison Spielertrainer der U23 und damit eine zentrale Figur auf und neben dem Platz. In seiner ersten Saison führte "Basti" die 2. Mannschaft direkt zur Meisterschaft in der Kreisliga B und zum damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga A. In der aktuellen Spielzeit 2024/25 stellt sich die Mannschaft unter seiner Leitung der neuen Herausforderung. Unsere Zweitvertretung hat sich dabei in eine gute Ausgangslage für das Saisonfinale gebracht und hat gute Chancen den Klassenerhalt direkt zu schaffen. Auch als Spieler geht Bastian voran: Mit Übersicht, Spielintelligenz und seiner starken Mentalität bringt er Stabilität und Erfahrung in ein junges Team, das sich weiterentwickelt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

+++

+++

Germania Bietigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Leon Macan begrüßen wir einen weiteren starken Neuzugang bei Germania Bietigheim! Der 20-jährige Rechtsfuß wechselt vom TV Pflugfelden ins Ellental und bringt zusätzliche Stabilität für unsere Defensive. Keon über seinen Wechsel: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Germania Bietigheim. Die Bedingungen sowie das Umfeld im Ellental sind top – ich bin hochmotiviert, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein!“

+++

+++