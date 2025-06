Verlängerungen und Neuzugang in der Bezirksliga

Neuzugang beim SV Zainingen: Erwin Burckhardt verstärkt das Team - Der SV Zainingen freut sich, mit Erwin Burckhardt einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen zu dürfen. Der 25-jährige wechselt vom TSV Wittlingen nach Zainingen und bringt frischen Wind in den Kader. Erwin zeigt sich motiviert: „Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit beim SV Zainingen und bin dankbar für die Chance. Es ist eine neue Herausforderung, die ich mit vollem Einsatz angehen möchte. Gleichzeitig bedanke ich mich beim TSV Wittlingen für die schöne gemeinsame Zeit.“ Die sportliche Leitung und das Trainerteam sehen in Erwin großes Potenzial: „Wir freuen uns auf einen jungen, technisch sehr begabten Spieler.“ Herzlich willkommen in Zainingen, Erwin! Wir wünschen dir einen guten Start und viel Erfolg im Trikot des SVZ!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

𝐋𝐢𝐬𝐚𝐜 𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐦𝐚𝐢𝐣𝐥𝐢 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐦 𝐕𝐟𝐋 𝐊𝐢𝐫𝐜𝐡𝐡𝐞𝐢𝐦 - Gute Nachrichten für den VfL Kirchheim: Manuel Lisac und Arlind Smaijli haben ihre Verträge verlängert! Beide Spieler kamen zu Beginn dieser Saison vom TSV Deizisau und haben sich in kürzester Zeit hervorragend in Mannschaft und Verein eingefügt. Mit ihrer Erfahrung und fußballerischen Qualität sind sie zu festen Größen in unserem Team geworden. Doch nicht nur auf dem Platz überzeugen die beiden – auch abseits des Spielfelds sind sie wichtige Persönlichkeiten. Ihre sympathische, menschliche Art und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, machen sie zu echten Vorbildern in der Kabine. Wir freuen uns sehr, dass dieser gemeinsame Weg weitergeht!

+++

+++

FTSV Bad Ditzenbach (Kreisliga B9 Neckar/Fils)

Info: Sportgerichtsurteil hat erhebliche Auswirkungen auf das Aufstiegsrennen. Was wahrscheinlich schon bekannt ist, hier nochmals als offizielle Mitteilung: Der FTSV wäre durch seine überragende Rückrunde am Ende auf jeden Fall auf Platz 2 gelistet gewesen, was die Berechtigung zur Relegation zur Folge hätte. Durch ein Urteil des Sportgerichts Neckar/Fils wurde die Partie Eybach vs. Deggingen, ohne dies zu kommunizieren, nun für Eybach gewertet. Dies hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf das Aufstiegsrennen, mit dem FTSV als Leidtragenden... Was bleibt ist die Gewissheit toller letzter Monate mit begeisternden Spielen, vielen Toren und einer guten Stimmung. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass es am Ende ungeahnterweise doch noch reicht...

+++

+++

FC Spraitbach (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Neuzugang für die kommende Saison! Herzlich Willkommen in der FCS-Familie Eddy. Zuletzt lief Edwin Skwara für den SV Plüderhausen auf. Wir freuen uns auf den Saisonstart mit dir!

+++

+++