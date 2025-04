Verlängerungen & Neuzugänge: Fortuna plant den Kader

Drei Siege und ein Remis bei einer Niederlage – der SV Fortuna ist in der Bayernliga Nord vortrefflich aus den Startlöchern gekommen. Durch den harterkämpften 3:1-Heimsieg gegen den ASV Neumarkt konnten die Regensburger am Wochenende die 40-Punkte-Schallmauer durchbrechen. Heißt: Anders als in ihrer ersten Bayernliga-Saison dürften die Grünweißen dieses Mal nicht so lange zittern müssen in Sachen Klassenerhalt.

„Unser Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt elf Punkte, und es sind an den restlichen sieben Spieltagen noch 21 Punkte zu vergeben. Sprich: Jahn II, Gebenbach und Bayern Hof müssten ab sofort mehr als die Hälfte der Punkte holen, während wir kein Spiel mehr gewinnen dürften“, rechnet Sportdirektor Helmut Zeiml vor. Dazu kommt die Tatsache, dass Ziegler, Nocerino und Co. bis zum Saisonende – mit Ausnahme des ATSV Erlangen – ausschließlich Teams bespielen, die in der Tabelle schlechter platziert sind. Für die Restsaison formuliert Zeiml ein forsches Ziel: „Wir möchten uns tabellarisch gern hinter der vierköpfigen Spitzengruppe etablieren.“



Abseits des grünen Rasens laufen an der Regensburger Isarstraße, wie überall, längst die Personalplanungen für die Saison 2025/26. Ganz frisch können die Verantwortlichen verkünden, dass Flügelflitzer Philip Bockes (24) und Spielgestalter Mario Baldauf (26) ihren auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. Ohnehin mit längerfristigen Verträgen, bis mindestens 2026, sind Top-Torjäger Fabian Ziegler, Tom Liebherr, Kevin Hoffmann, Andrea Nocerino, Lucas Schmitt, Niklas Milletich, Lukas da Silva-Freundorfer und Marcel Onwudiwe ausgestattet.



Auch mit den drei Youngsters Maxi Berg, Louis Junge und Jakob Klier (alle 19) würden die Verantwortlichen gern weitermachen. „Gerade Maxi entwickelt sich sehr gut und auch Jakob und Louis steigern sich immer mehr. Wir hoffen, ihnen mehr und mehr Spielpraxis bieten zu können. Schließlich ist es in dem Alter wichtig, unter Wettbewerbsbedingungen zu spielen“, sagt Zeiml.



Als fixer Abgang steht Enrico Sommer fest. Der 34-jährige Torwart verlässt den SV Fortuna nach neun Jahren zum Saisonende und wird als Trainer zu einem Kreisklassisten gehen. Dafür steht die Verpflichtung eines neues Keepers kurz vor dem Abschluss. Zwei andere Neuverpflichtungen sind bereits in trockenen Tüchern. Damit möchte der Verein zeitnah an die Öffentlichkeit gehen.



„Die Kaderplanung ist weit fortgeschritten. Ein paar wenige offene Dinge sind beim Bestandskader noch festzuzurren. Auf ein, zwei Positionen werden wir uns vielleicht noch verstärken“, gibt Helmut Zeiml Einblick. Fortunas langjähriger Ex-Trainer ist froh darüber, dass Spieler wie Bockes, Altenstrasser, Lindi Morina oder Schmitt nun schon jahrelang für Fortuna auflaufen. „Die Zeiten der großen Fluktuation sind vorbei bei uns.“



Spruchreif ist inzwischen auch die Verlängerung der Trainer. Weiterhin wird Arber Morina (37) die Mannschaft als Chefanweiser anleiten und Lucas Altenstrasser (31) als spielender Co-Trainer fungieren. Die Entscheidungsträger des Regensburger Bayernligisten um Sportchef Hans Meichel sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Duos. Andersrum macht Morina und Altenstrasser die Arbeit mit der Mannschaft viel Spaß.