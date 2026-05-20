Verlängerungen und Elfmeterschießen: So kam St. Tönis ins Pokalfinale Mit Drama sparte der SC St. Tönis auf dem Weg ins Finale des Niederrheinpokals nicht, ließ sich dabei am Ende aber weder von Rückständen, noch von Verlängerungen und Elfmeterschießen aus der Bahn werfen. Auch der Favorit auf den Regionalliga-Aufstieg wurde besiegt. von Sascha Köppen · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Das Halbfinale war ein großes Fußball-Fest in St. Tönis. – Foto: ByLaraSports

Mit dem SC St. Tönis hat es mal wieder eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein geschafft, ins Finale des Niederrheinpokals einzuziehen. Zuletzt war das dem 1. FC Kleve in der Saison 2019/20 gelungen, der das Finale dann unter Corona-Bedingungen austragen musste. Da dürfte dem SC am Pfingstsamstag ab 15.30 Uhr die weitaus größere Bühne im rappelvollen Duisburger Stadion bevorstehen. Aber der Weg dorthin war durchaus steinig für die Auswahl von Trainer Bekim Kastrati. Wir haben den Weg noch einmal für Euch nachgezeichnet.

Lockerer Auftakt bei SuS 09 Dinslaken In der ersten Runde des Niederrheinpokals ging es für den Oberligisten SC St. Tönis zum Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken, der es in der laufenden Spielzeit ins obere Mittelfeld der Gruppe 5 geschafft hat. Ein Schützenfest wurde es vor Saisonbeginn für die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati nicht, aber immerhin ein ungefährdeter 3:1-Erfolg. Julio Torrens und Kohei Nakano trafen bereits vor dem Seitenwechsel, das 3:0 legte Tyler Nkamanyi in der 73. Minute nach. Erst danach kam Tim Waclawek vor rund 100 Zuschauern zum Ehrentreffer gegen den Favoriten.

Der Auftaktsieg gelang dem SC St. Tönis in Dinslaken. – Foto: Jens Terhardt

Sieg beim ehemaligen Oberliga-Rivalen Noch in der Saison 2022/23 standen sich TuRU Düsseldorf und der SC St. Tönis in der Oberliga gegenüber. in der laufenden Saison kämpften die Düsseldorfer in der Landesliga hart gegen den Abstieg. Ein Kampf, den sie letztlich verlieren sollten. Das war auch in der zweiten Runde des Niederrheinpokals am 10. September nicht anders, als rund 200 Zuschauer den nächsten 3:1-Sieg im Wettbewerb des SC miterlebten. Diesmal ging es jedoch etwas enger zu. In der 16. Minute trug sich Tyler Nkamanyi erneut in die Torschützenliste ein, allerdings glich Emirhan Bülbül danach für die Gastgeber zum Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Julian Andres Suaterna Florez den Oberligisten wieder in Führung, für die Entscheidung sorgte Morten Heffungs dann in der Nachspielzeit.

Auch gegen TuRU Düsseldorf gab es wie in der ersten Runde ein 3:1. – Foto: Jens Terhardt

Klarer Sieg in Kleve - aber erst nach Verlängerung Beim 1. FC Kleve kam es im Achtelfinale zum ersten Liga-Duell zweier Oberligisten für den SC. Und hier legten die Kastrati-Schützlinge einen ganz wilden Ritt hin. Denn Dario Gerling und Nermin Badnjevic brachten zunächst die Klever zur Pause mit 2:0 in Führung, und St. Tönis begann erst nach einer Stunde mit dem Toreschießen. Treffer von Tyler Nkamanyi, der bis hierhin also in jedem Spiel erfolgreich war, und Mohamed Hegi brachten die Gäste in die Verlängerung, und dort sorgten dann Niklas Withofs, Julian Suaterna Florez und Julio Torrens vor 200 Zuschauern doch noch für einen klaren Erfolg des SC, der erstmals ein Viertelfinale im Niederrheinpokal erreichte.

In Kleve siegte der SC St. Tönis nach 0:2 noch 5:2 nach Verlängerung. – Foto: Jens Terhardt

St. Tönis holt gegen Hilden zweimal einen Rückstand auf Im Viertelfinale kam es gegen den VfB 03 Hilden zum ersten Heimspiel des Wettbewerbs für den SC St. Tönis, und die starken Hildener liegen dem SC in dieser Spielzeit. Ende Dezember sollten sich die St. Töniser auch in der Liga mit 1:0 in Hilden durchsetzen, im Pokal Mitte November verlief das Spiel weit torreicher. Mit 4:3 gewann der SC, machte es aber auch dabei wieder mehr als spannend. Zwar brachte Mario Knops den Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch die Hildener drehten das Spiel durch Mohamed Cisse und Etienne Feese. Noch vor der Pause glich zwar Julio Torrens zum 2:2 aus, doch gab es gleich den nächsten Nackenschlag, als Routinier Pascal Weber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Hildner wieder in Führung brachte. Nach dem Wechsel trafen aber nur noch die St. Töniser. Denn natürlich durfte auch diesmal der Treffer von Tyler Nkamanyi zum 3:3 nicht fehlen - und diesmal legte er mit seinem fünften Treffer im Wettbewerb auch noch den 4:3-Siegtreffer in der 86. Minute nach. Den Vorsprung brachte der SC dann vor 400 Zuschauern über die Zeit.

Den Oberliga-Spitzenreiter VfB Hilden besiegte der SC mit 4:3, nachdem er zur Pause hinten lag. – Foto: Jens Terhardt