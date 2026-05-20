Verlängerungen und Elfmeterschießen: So kam St. Tönis ins Pokalfinale

Mit dem SC St. Tönis hat es mal wieder eine Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein geschafft, ins Finale des Niederrheinpokals einzuziehen. Zuletzt war das dem 1. FC Kleve in der Saison 2019/20 gelungen, der das Finale dann unter Corona-Bedingungen austragen musste. Da dürfte dem SC am Pfingstsamstag ab 15.30 Uhr die weitaus größere Bühne im rappelvollen Duisburger Stadion bevorstehen. Aber der Weg dorthin war durchaus steinig für die Auswahl von Trainer Bekim Kastrati. Wir haben den Weg noch einmal für Euch nachgezeichnet.
In der ersten Runde des Niederrheinpokals ging es für den Oberligisten SC St. Tönis zum Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken, der es in der laufenden Spielzeit ins obere Mittelfeld der Gruppe 5 geschafft hat. Ein Schützenfest wurde es vor Saisonbeginn für die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati nicht, aber immerhin ein ungefährdeter 3:1-Erfolg. Julio Torrens und Kohei Nakano trafen bereits vor dem Seitenwechsel, das 3:0 legte Tyler Nkamanyi in der 73. Minute nach. Erst danach kam Tim Waclawek vor rund 100 Zuschauern zum Ehrentreffer gegen den Favoriten.
Noch in der Saison 2022/23 standen sich TuRU Düsseldorf und der SC St. Tönis in der Oberliga gegenüber. in der laufenden Saison kämpften die Düsseldorfer in der Landesliga hart gegen den Abstieg. Ein Kampf, den sie letztlich verlieren sollten. Das war auch in der zweiten Runde des Niederrheinpokals am 10. September nicht anders, als rund 200 Zuschauer den nächsten 3:1-Sieg im Wettbewerb des SC miterlebten. Diesmal ging es jedoch etwas enger zu. In der 16. Minute trug sich Tyler Nkamanyi erneut in die Torschützenliste ein, allerdings glich Emirhan Bülbül danach für die Gastgeber zum Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Julian Andres Suaterna Florez den Oberligisten wieder in Führung, für die Entscheidung sorgte Morten Heffungs dann in der Nachspielzeit.
Beim 1. FC Kleve kam es im Achtelfinale zum ersten Liga-Duell zweier Oberligisten für den SC. Und hier legten die Kastrati-Schützlinge einen ganz wilden Ritt hin. Denn Dario Gerling und Nermin Badnjevic brachten zunächst die Klever zur Pause mit 2:0 in Führung, und St. Tönis begann erst nach einer Stunde mit dem Toreschießen. Treffer von Tyler Nkamanyi, der bis hierhin also in jedem Spiel erfolgreich war, und Mohamed Hegi brachten die Gäste in die Verlängerung, und dort sorgten dann Niklas Withofs, Julian Suaterna Florez und Julio Torrens vor 200 Zuschauern doch noch für einen klaren Erfolg des SC, der erstmals ein Viertelfinale im Niederrheinpokal erreichte.
Im Viertelfinale kam es gegen den VfB 03 Hilden zum ersten Heimspiel des Wettbewerbs für den SC St. Tönis, und die starken Hildener liegen dem SC in dieser Spielzeit. Ende Dezember sollten sich die St. Töniser auch in der Liga mit 1:0 in Hilden durchsetzen, im Pokal Mitte November verlief das Spiel weit torreicher. Mit 4:3 gewann der SC, machte es aber auch dabei wieder mehr als spannend. Zwar brachte Mario Knops den Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch die Hildener drehten das Spiel durch Mohamed Cisse und Etienne Feese. Noch vor der Pause glich zwar Julio Torrens zum 2:2 aus, doch gab es gleich den nächsten Nackenschlag, als Routinier Pascal Weber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Hildner wieder in Führung brachte. Nach dem Wechsel trafen aber nur noch die St. Töniser. Denn natürlich durfte auch diesmal der Treffer von Tyler Nkamanyi zum 3:3 nicht fehlen - und diesmal legte er mit seinem fünften Treffer im Wettbewerb auch noch den 4:3-Siegtreffer in der 86. Minute nach. Den Vorsprung brachte der SC dann vor 400 Zuschauern über die Zeit.
Drama gab es also bis hierhin schon genug, doch das Halbfinale gegen den FC Büderich, das vor rund 1000 Besuchern wieder in St. Tönis angepfiffen wurde, setzte dem noch einmal die Krone auf. Nach einer halben Stunde brachte Morten Heffungs den SC dann in Führung, doch das hielt nur sieben Minuten lang, bis zum Ausgleich von Jan Niklas Kühling. Dabei blieb es dann am 25. März in den 90 Minuten, und auch die anschließende Verlängerung vermöchte daran nichts mehr zu ändern, in der die Büdericher durchaus dem Sieg ein wenig näher waren. Doch im Elfmeterschießen behielten die Gastgeber besser die Nerven. Mit Jannis Nikolaou, Julian Suaterna Florez, Mario Knops und Julio Torrens behielten vier St. Töniser in Folge die Nerven, während der FC Büderich zweimal den Ball nicht unterbrachte. Mit einem 5:3 nach Elfmeterschießen zogen die Kastrati-Kicker ins große Finale am Pfingstsamstag gegen den MSV Duisburg ein - und haben bereits zuvor die Qualifikation für den DFB-Pokal sicher.