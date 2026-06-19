Verlängerungen trotz Abstieg und nächster Bezirksliga-Transfer

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV Steinheim aus der Kreisliga A3 Ostwürttemberg verstärkt sich mit Tim Drössler und Akram Seghaier. Beide Neuzugänge wechseln von der TSG Hofenweiler/Unterrombach zum TVS und tragen künftig Grün-Weiß. Mit den Verpflichtungen erweitert Steinheim seinen Kader für die kommende Saison und freut sich auf die ersten Einsätze des Duos auf dem Platz.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf geht nach dem Abstieg in die Kreisliga A3 Neckar/Fils mit weiteren bekannten Kräften in die kommende Saison. Julian Deuschle, Vinzent Nagel, Joshua Flitsch, Benedikt Butz und Dario Martins Braga bleiben dem Verein erhalten. Damit setzt der FCD im Lautertalstadion auf Kontinuität und wichtige Spieler, die den Neustart begleiten sollen.

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TSV Frommern

Der TSV Frommern aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verstärkt sich mit Boburjon Jamoliddinov. Der 20-jährige Außenverteidiger stammt ursprünglich aus Usbekistan und war zuletzt für den TSV Straßberg in der Kreisliga aktiv. In Frommern möchte Jamoliddinov nun den nächsten Schritt gehen und die Defensive des Bezirksligisten erweitern. Der junge Neuzugang gilt als ambitioniert und soll künftig zusätzliche Optionen im Abwehrbereich schaffen.

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