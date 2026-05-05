Verlängerungen in der Verbandsliga und Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim SC Geislingen bleibt ein Brüderpaar an Bord, das dem Spiel des Landesligisten auf unterschiedliche Weise Profil verleiht. Damiano und Luca De Lucia haben ihr Engagement im Eybacher Tal jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und setzen damit ihren gemeinsamen Weg im Trikot des SCG fort.
Zusammen kommen beide bereits auf mehr als 100 Einsätze für Geislingen – viele davon mit entscheidendem Einfluss auf den Ausgang von Spielen. Damiano bringt vor allem mit seiner Schnelligkeit eine Qualität ein, die in dieser Liga selten ist. Wenn er fit bleibt und von Sperren verschont wird, kann er dem Team eine besondere Waffe verleihen. Luca wiederum hat trotz seiner erst 21 Jahre bereits reichlich Spielzeit in Verbands- und Landesliga gesammelt. Der Verein sieht in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und die Anlage zu einem künftigen Leistungsträger. Für Geislingen ist diese doppelte Verlängerung deshalb ein wichtiges Signal.
+++
+++
Beim SV Fellbach ist eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison gefallen. Ein echtes Eigengewächs hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und setzt damit seinen bemerkenswerten Weg im rot-weißen Trikot fort. Gerade das verleiht dieser Nachricht besonderes Gewicht, denn der Verein sieht darin auch die Bestätigung seiner konsequenten Jugendarbeit.
In der laufenden Verbandsliga-Saison kam der junge Spieler bereits auf 16 Einsätze und hat damit eindrucksvoll gezeigt, dass er im Aktivenbereich angekommen ist. Seine Entwicklung wird intern mit großem Stolz betrachtet. Der Spieler selbst betont, wie wohl er sich in Mannschaft und Verein fühle und dass er das Vertrauen von Klub und Trainerteam mit Leistung zurückzahlen wolle.
+++
+++