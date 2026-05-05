Verlängerungen in der Verbandsliga und Landesliga

– Foto: Jens Körner

SC Geislingen

Beim SC Geislingen bleibt ein Brüderpaar an Bord, das dem Spiel des Landesligisten auf unterschiedliche Weise Profil verleiht. Damiano und Luca De Lucia haben ihr Engagement im Eybacher Tal jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und setzen damit ihren gemeinsamen Weg im Trikot des SCG fort.

Zusammen kommen beide bereits auf mehr als 100 Einsätze für Geislingen – viele davon mit entscheidendem Einfluss auf den Ausgang von Spielen. Damiano bringt vor allem mit seiner Schnelligkeit eine Qualität ein, die in dieser Liga selten ist. Wenn er fit bleibt und von Sperren verschont wird, kann er dem Team eine besondere Waffe verleihen. Luca wiederum hat trotz seiner erst 21 Jahre bereits reichlich Spielzeit in Verbands- und Landesliga gesammelt. Der Verein sieht in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und die Anlage zu einem künftigen Leistungsträger. Für Geislingen ist diese doppelte Verlängerung deshalb ein wichtiges Signal.