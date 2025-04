Verlängerungen in der Landesliga, Zugänge in der Kreisliga

Neuzugänge aus der U19: Tim, Maxi & Eli – die jungen Wilden! Wir sind mehr als happy, Tim Bayer, Maximilian Gäbler und Elias Sührck aus der erfolgreichen U19 in der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen! Tim Bayer – der „Techniker“ im Mittelfeld! Egal ob offensiv oder defensiv, der Typ ist überall zu finden und wird Euch mit „Wow“-Momenten begeistern. Maximilian Gäbler – unser Torjäger, der auch aus dem Stand trifft! Maxi, Kapitän der U19, wird das mit Sicherheit auch in der Bezirksliga zeigen. Elias Sührck – der Leader! Elias zieht gerne die Fäden im Zentrum, ist aber auch variabel einsetzbar und wird das Spiel entscheidend lenken.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Creglingen (Schiedsrichter)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Creglingen verabschiedet seinen dienstältesten Unparteiischen in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 50 Jahren an der Pfeife und über 2.000 geleiteten Partien blies Walter Kammleiter vor wenigen Wochen zum Schlusspfiff seiner Karriere, die zunächst als Spieler beim FCC begonnen hatte. Obwohl auch hier sehr erfolgreich und sogar Torschützenkönig in der Bezirksliga, zog es Walter alsbald ins Schiedsrichtertum, wo er unsere Farben bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus repräsentierte. Wir bedanken uns für deinen Einsatz, wünschen dir einen angenehmen Ruhestand und freuen uns, wenn wir dich ab und zu noch an der Seitenlinie begrüßen dürfen. (Gerne auch als Linienrichter)

+++

TSV Flacht (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang für die Saison 2025/2026: Christopher Manachidis wechselt zum TSV Flacht!

Chris verstärkt ab der kommenden Saison den TSV Flacht – und kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei den Bambinis des TSV, bevor er 2012 aufgrund eines Umzugs zum MTV Stuttgart wechselte. Dort spielte er u.a. in der C-Jugend in der Landesliga. Von 2021 bis 2023 war Chris für den FSV 08 Bissingen aktiv und feierte mit der U17 den Aufstieg in die Oberliga. Zur Saison 2023/2024 zog es ihn erneut zum MTV, wo er als junger Jahrgang in der U19-Verbandsstaffel spielte. Anschließend wagte er einen sportlichen Abstecher in die Nachwuchsbundesliga im American Football, stellte jedoch schnell fest, dass sein Herz dem Fußball gehört. Jetzt schließt sich Chris wieder seinem Heimatverein an – einem Verein, den er über all die Jahre verfolgt hat und dessen positive Entwicklung in den letzten Wochen ihn überzeugt hat. Herzlich Willkommen bei TSV Flacht Chris!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSC Kornwestheim (Kreisliga A1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison 2025/26 wieder mit unserem Trainerteam Burak und Maden zusammenzuarbeiten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Zeit hat gezeigt, welches Potenzial in diesem Team steckt – und genau daran wollen wir anknüpfen. Gemeinsam haben wir noch viel vor und sind hochmotiviert, unsere gemeinsamen Ziele weiter zu verfolgen und viele Erfolge zu feiern!

Die Kaderplanung für die Saison 2025/26 hat begonnen. Wir freuen uns, die ersten Spieler weiterhin an uns binden zu können – ein starkes Signal für unseren gemeinsamen Weg. Mit dem restlichen Kader laufen die Gespräche, denn wir möchten so viele Spieler wie möglich halten und auf diesem Fundament weiter aufbauen:

Kerim✅ Hanifi✅ Resul✅ Alex✅

Deniz✅ Eren✅ Shahin ✅

+++

GSV Maichingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mirza Vila bleibt!

„Für mich war klar das ich verlängere weil mich mit dem Verein identifiziere und mich hier wohl fühle. Diese Saison war anfangs etwas wackelig, aber wir haben eine gute Basis geschaffen. Wenn wir genau da ansetzen und weiter dranbleiben, kann die nächste Saison richtig stark werden.“, so Vila. Marius Güra: „Mirza ist ein Maichinger Junge. Er wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen den erfahrenen und jungen Spielern darstellen. Trotz seinen jungen Jahren hat er schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Aktuell vielseitig einsetzbar, wir wollen ihn in der kommenden Saison gezielt auf einer Position entwickeln mit Blick auf die Zukunft.“

Batuhan Bozkurt bleibt!

„Ich fühle mich sehr wohl im Verein und in der Mannschaft. Daher war es für mich eine einfache Entscheidung, hier in Maichingen zu verlängern. Ich hoffe nächstes Jahr mit weniger Verletzungen, der Mannschaft in noch mehr Spielen weiterzuhelfen.“, so Bozkurt. Marius Güra:

„In seiner ersten Saison bei uns etwas vom Verletzungspech verfolgt. Er hat ein sehr großes Potential. Wir werden ihn in dieser Saison für die nächste Saison vorbereiten, sodass er topfit und vor allem gesund in die neue Runde bei uns gehen wird. Er wird uns im Zentrum noch sehr viel Spaß machen, weil er bei uns alle Voraussetzungen hat, um sein Potential abrufen zu können.“

Alex Schmidt verlängert und rückt in die erste Mannschaft!

„Ich spiele nun seit 13 Jahren beim GSV, deshalb bin ich sehr glücklich weiterhin mit meinem Herzensverein zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und bin mir sicher das wir viele Erfolge feiern werden.“ Marius Güra: „Einer der Senkrechtstarter in der Saison. Vor der Saison aus der eigenen Jugend in die zweite Mannschaft und seit der Rückrunde fester Bestandteil der ersten Mannschaft und zuletzt sein Startelfdebüt gesammelt. Wir werden ihn behutsam aufbauen und weiterentwickeln und freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm.“

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga B3:

TSV Schlechtbach II – 1. FC Hohenacker II – bisher: 24.04.2025 – neu: 27.04.2025, 12:45 Uhr

Spielabsage in der Kreisliga B1:

Spiel am 18.05.2025: ASGI Schorndorf – Kosova Kernen – von ASGI bereits heute abgesagt

Spielverlegungen in der Kreisliga A4: SGM Kreßberg – SV Stimpfach – bisher: 25.05.2025, 15:00 Uhr, neu: 15:15 Uhr

Bezirksliga der Frauen: 31.05.2025, 17:00 Uhr: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann, neuer Spielort: Sportplatz 1, Dünsbach, Gerabronn