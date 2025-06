Verlängerungen in der Landesliga und spannende Bezirksliga-Transfers

Neuzugang: Jan Sonntag - Der 19-jährige Stürmer wechselt aus der Oberliga von der TSG Backnang zu uns unters Viadukt! Jung, zielstrebig und torgefährlich – ein spannender Angreifer für unsere Offensive! Jan über seinen Wechsel: „Ich freue mich auf die Aufgabe in Bietigheim und möchte die neue Saison mit der Mannschaft maximal erfolgreich abschließen.“ Willkommen in der Germania-Familie, Jan!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Dotternhausen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang #4 – Der Kader ist komplett! Mit Anes Kljajic begrüßen wir unseren letzten Neuzugang für die Saison 25/26! Der 23-Jährige wechselt vom TSV Frommern zu uns und ist ein eiskalter Torgarant.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Weingarten (Bezirksliga Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke, Matija Delimar! Mit deinem Abschied geht eine Ära zu Ende: Du hast die komplette Jugend bei uns durchlaufen und bist zu einem echten Weingärtler geworden. Als kleiner Allrounder war auf dich immer Verlass. Du hast nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch mit deinem feinen Charakter und deiner Zuverlässigkeit beeindruckt. Wir danken dir für deinen Einsatz, deine Treue und deine positive Art – du wirst auf und neben dem Platz fehlen. Alles Gute für deinen weiteren Weg, Matte!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sport-Union Neckarsulm (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Weitere Vertragsverlängerungen komplettieren den Kader für 2025/26 - Bereits unmittelbar vor dem Rundenende vor über zwei Wochen haben gleich sechs weitere Spieler unserer erfolgreichen Mannschaft ihren Vertrag für die kommende Saison verlängert. Tolga Kilic wird nach einer hervorragenden Saison in sein nunmehr drittes Jahr bei der Sport-Union gehen. Tolga setzte als spielstarker Linksverteidiger und exzellenter Standard-Schütze regelmäßig auch sehr gute offensive Akzente. Enrico Zimbili, er kam, sah... und siegte. Lange Zeit durch eine hartnäckige Rückenverletzung außer Gefecht, trumpfte "Eno" nach seinem Comeback im Liga-Schlussspurt mal so richtig auf. In nahezu jedem Spiel gelang ihm entweder ein Tor oder ein entscheidender Assist. Eine beeindruckende Quote!

Bei Ermal Elshanaj war leider genau das Gegenteil der Fall: er wurde durch eine langwierige Bänderverletzung "aus dem Spiel" genommen und konnte zuletzt leider nicht mehr aktiv mitwirken...doch unser Trainer Pascal Marche schätzt Ermals Qualitäten als spielstarker Aufbauspieler sehr. Ermals Bruder Binak Elshanaj geht ebenfalls in seine dritte Saison bei der SUN. Beeindruckend, wie stark Binak in den letzten Wochen nach seiner Verletzung zurückkam und in der Innenverteidigung sofort auf höchstem Niveau gegen starke Gegner performte.

Auch unser flexibel einsetzbarer Rechtsfuß Manuel Mahr wird unserer Sport-Union erhalten bleiben. "Manu" wurde spätestens in der Rückrunde zum festen Bestandteil unserer Startelf und überzeugte dabei mit konstant starken Leistungen, sei es auf der offensiven oder auf der defensiven rechten Außenbahn. Ja, und unser "Eddy" Edrissa Nyassi ! Publikumsliebling, Sympathieträger und "wild, schnell und umtriebig auf dem Platz", so kennen und mögen alle unseren "Eddy". Nun wünschen wir Edrissa nach seinen beiden Rückenoperationen erst einmal eine gute Genesung und dann ein behutsames und gesundes Comeback.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++