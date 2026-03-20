Verlängerungen in der Landesliga und Kreisliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das Quartett zählt zu den prägenden Figuren der Mannschaft und steht sowohl sportlich als auch menschlich für Stabilität im Team. Vor allem Kapitän Niegel übernimmt eine zentrale Rolle und geht als Führungsspieler voran.

Der FV Viktoria Wasseralfingen setzt in seiner Kaderplanung auf Kontinuität und vertraute Kräfte. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Ostwürttemberg hat mit Kapitän Christoph „Murrad“ Niegel, Elias Bauer, Jeremy Ulmer und Adrian Sladic vier wichtige Spieler für die kommende Saison gebunden.

Auch Bauer, Ulmer und Sladic bringen Einsatzbereitschaft, Qualität und Teamgeist ein und sollen den eingeschlagenen Weg des Vereins weiter mittragen.

Beim FV Viktoria Wasseralfingen zeigt man sich entsprechend erfreut, auf diese wichtigen Bausteine weiterhin bauen zu können.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSC Tübingen

Der SSC Tübingen setzt bei seinen Planungen weiter auf Kontinuität im Kader. Der Landesligist aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat mit Lars, Tobi und Deniz drei weitere Zusagen für die kommende Saison erhalten.

Lars bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Offensive und soll weiterhin für Gefahr im und um den gegnerischen Strafraum sorgen. Als Leistungsträger übernimmt er zudem Verantwortung innerhalb der Mannschaft.

Auch Tobi hat seine Zusage gegeben. Der Mittelfeldspieler fällt aktuell verletzungsbedingt aus, soll jedoch in der kommenden Saison wieder voll angreifen und seine Entwicklung fortsetzen.

Mit Deniz bleibt zudem ein echtes Eigengewächs im Sturm erhalten, das weiterhin eine wichtige Rolle im Angriffsspiel des SSC einnehmen soll.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++