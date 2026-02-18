Verlängerungen in der Kreisliga und Landesliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim SV Pfahlbronn laufen die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg auf Hochtouren – mit einer ganzen Reihe wichtiger Zusagen. Mit Luca Zabinski, Max Zabinski und Luca Paul bleiben drei junge Leistungsträger an Bord. Auch Tobias Friz, Torben Strobel und Fabio Sciurba setzen ihren Weg beim SVP fort. Strobel bleibt als Kapitän eine zentrale Figur, Friz engagiert sich zusätzlich als Jugendtrainer.
Weitere Bausteine der Zukunft heißen Luca Dürrich, Gereon Böllmann und Nico Munz. Dürrich prägt das Flügelspiel, Böllmann führt als zweiter Kapitän die Defensive, Munz entwickelte sich zuletzt zur festen Größe. Intern gilt das Paket als starkes Signal für Kontinuität.
Beim FV Spfr. Neuhausen schreiten die Planungen für die Saison 2026/27 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter voran. Mit Fabio Andretti, Chris Schenk und Felix Stickel verlängern drei langjährige Spieler beim Verein. Zusammen bringen sie mehr als 20 aktive Jahre im Trikot des FVN mit. Intern werden die Zusagen als starkes Zeichen für Zusammenhalt und Kontinuität gewertet. Der Verein betont seine Freude über die Verlängerungen und kündigt an, in den kommenden Tagen weitere Personalentscheidungen bekanntzugeben.
