Verlängerungen in der Kreisliga und Landesliga

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Pfahlbronn

Beim SV Pfahlbronn laufen die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg auf Hochtouren – mit einer ganzen Reihe wichtiger Zusagen. Mit Luca Zabinski, Max Zabinski und Luca Paul bleiben drei junge Leistungsträger an Bord. Auch Tobias Friz, Torben Strobel und Fabio Sciurba setzen ihren Weg beim SVP fort. Strobel bleibt als Kapitän eine zentrale Figur, Friz engagiert sich zusätzlich als Jugendtrainer.

Weitere Bausteine der Zukunft heißen Luca Dürrich, Gereon Böllmann und Nico Munz. Dürrich prägt das Flügelspiel, Böllmann führt als zweiter Kapitän die Defensive, Munz entwickelte sich zuletzt zur festen Größe. Intern gilt das Paket als starkes Signal für Kontinuität.