Verlängerungen in der Kreisliga und Bezirkspokal-Sieger

Anton Walber 25/26 - Unser Youngster bleibt uns auch nächste Saison erhalten! Kaum einer ist in seinem Alter schon so cool und reif auf dem Platz. Mit seinem unbändigem Ehrgeiz und seiner Genialität das Spiel zu lesen, ist er auf jeder Position eine Waffe! 🔫 Er antizipiert, kontrolliert und dirigiert das Spielgeschehen. Mit seiner Agilität und Laufbereitschaft läuft er jedem Gegner davon, sogar Chuck Norris könnte ihn nicht in Manndeckung nehmen!

FC Langenburg (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr den ersten Neuzugang für die Saison 2025/2026 präsentieren zu können! Bene Brümmer kehrt nach seiner Zeit beim TSV Dünsbach zurück zum FC Langenburg! Durch seine Rückkehr wird Bene die Mannschaft menschlich als auch fussballerisch sehr bereichern und so aktiv am Neuaufbau in der kommenden Saison mitwirken. Schön, dass du wieder da bist!

Der FC freut sich sehr, die Verlängerung von Jo Fritsch bekannt zu geben! Unser Trainer und Torhüter steht dem Verein auch in der kommenden Saison zur Verfügung und geht damit in die 8. Saison beim FC Langenburg. Jo wird nicht nur die Mannschaft weiterhin mit seiner Expertise führen, sondern auch maßgeblich am Neuaufbau des Teams mitwirken. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit Jo!

Wir freuen uns sehr den zweiten Neuzugang für die kommende Saison zu präsentieren! Wir sind sehr stolz darauf, Leon wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Leon Vogel kehrt nach einer Saison bei der SpVgg Satteldorf zum FC zurück! Nach der Rückkehr von Bene und der Verlängerung von Trainer Jo, ist dem FC mit Leon ein richtiger Coup gelungen. Leon, der in seiner Zeit bei Satteldorf fußballerisch viel mitgenommen hat, wird uns sofort weiterhelfen und den Neuaufbau aktiv mit ankurbeln. Das Leon menschlich und charakterlich ein Gewinn für uns sein wird, hat er bei seiner ersten Zeit bei uns bereits unter Beweis gestellt! Leon, wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist!

VfL Mainhardt (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Irfan bleibt! Der VfL Mainhardt und Cheftrainer Irfan Kücükatan haben sich vorzeitig darauf geeinigt, die enge, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zu verlängern und gemeinsam in die kommende Saison 2025/2026 zu gehen.

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Ü32 Finale Bezirkspokal Enz/Murr

Vor ca. 350 Zuschauern und unter der Leitung von Timucin Akbay, assistiert von Alexander Panarin und Sorin Dinescu, standen sich in Rutesheim der Rekordpokalsieger SKV Rutesheim und SV Leonberg/Eltingen gegenüber. In einem flotten Spiel konnte SKV Rutesheim bereits nach 30 Minuten die Führung auf 2:0 ausbauen. Kurz danach verletzte sich der Rutesheimer Torwart und Trainer Rolf Kramer und musste ausgewechselt werden. Auf diesem Weg schnelle Genesung! Noch vor der Halbzeit konnte SKV Rutesheim die Führung auf 3:0 ausbauen, dies war auch gleichzeitig der Endstand. Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht überreichte den Pokal an das Team von SKV Rutesheim, die der Sammlung einen weiteren Titel hinzufügen konnten. Glückwunsch auch an SV Leonberg/Eltingen die eine tolle Pokalrunde gespielt haben. Vielleicht doch ein Anreiz an der Verbandsrunde teilnehmen?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk auf Instagram mit:

Spielverlegungen/Änderungen/Neuansetzungen gibt es

Bei den Frauen:

Kreisliga A: SGM Unterheimbach/Neulautern – SGM TSV Neuenstein 3/TSV Kupferzell, bisher: 03.05.2025, neu: 07.05.2025, 19:00 Uhr

Kreisliga A: 10.05.2025: SGM TSV Neuenstein 3/TSV Kupferzell – SK Fichtenberg, bisher: 17:00 Uhr, neu: 15:30 Uhr

Bezirksliga 2: 03.05.2025, 17:00 Uhr: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim – neuer Spielort: Sportplatz 1, Dünsbach, Friedhofstr., 74582 Gerabronn

Bei den Herren:

In der B7: 11.05.2025: TSV Gerabronn – SV Westgartshausen: in der Vorrunde wurde das Heimrecht getauscht, deshalb ebenfalls in der Rückrunde, neu daher: SV Westgartshausen – TSV Gerabronn

Neuansetzung (wegen Ausfall im Februar): 28.05.2025, 19:00 Uhr: FC Matzenbach 2 – SGM Jagstheim/Onolzheim

