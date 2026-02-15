Verlängerungen in der Kreisliga und beim Landesliga-Spitzenteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die TSG Wittershausen stellt früh die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Fabian Singer und Tim Göttler als neues Spielertrainer-Team ab Sommer 2026. Singer, bislang Spielertrainer beim TSV Trillfingen, gilt als akribischer Fußballarbeiter mit klarem Blick für Struktur und Taktik. Göttler, aktuell noch als Spieler bei der SG Empfingen aktiv, übernimmt die Rolle des unterstützenden Co-Trainers und bringt Führungsstärke sowie Nähe zur Mannschaft ein.
Gemeinsam stehen beide für einen modernen, offensiven Ansatz und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team. Besonders die Förderung junger Spieler soll ein Schwerpunkt werden. Die Vereinsführung sieht in dem Duo ein starkes Signal: fachliche Qualität, Leidenschaft und Teamgeist passen ideal zur Philosophie der TSG. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft.
Die SG Empfingen kann zwei wichtige Personalien für die kommende Saison vermelden: Robin Schüssler und Philipp Kress bleiben der SGE auch 2026/27 erhalten. Mittelfeldmotor Schüssler ist mit seinen vielen Einsatzminuten eine feste Größe im Team und kaum aus der Startelf wegzudenken. Mit Einsatz, Übersicht und Konstanz prägt er das Spiel der Empfinger seit Jahren.
Auch Offensivspieler Philipp Kress hat seine Zusage gegeben. Seine starke Ballkontrolle, Zweikampfhärte und Torgefahr machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Kader. Beide sind zudem menschlich tragende Figuren, sorgen für positive Energie in der Kabine und verkörpern den SGE-Spirit. Entsprechend groß ist die Freude im Verein über die Verlängerungen.
