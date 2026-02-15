Verlängerungen in der Kreisliga und beim Landesliga-Spitzenteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSG Witterhausen

Die TSG Wittershausen stellt früh die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Fabian Singer und Tim Göttler als neues Spielertrainer-Team ab Sommer 2026. Singer, bislang Spielertrainer beim TSV Trillfingen, gilt als akribischer Fußballarbeiter mit klarem Blick für Struktur und Taktik. Göttler, aktuell noch als Spieler bei der SG Empfingen aktiv, übernimmt die Rolle des unterstützenden Co-Trainers und bringt Führungsstärke sowie Nähe zur Mannschaft ein.

Gemeinsam stehen beide für einen modernen, offensiven Ansatz und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team. Besonders die Förderung junger Spieler soll ein Schwerpunkt werden. Die Vereinsführung sieht in dem Duo ein starkes Signal: fachliche Qualität, Leidenschaft und Teamgeist passen ideal zur Philosophie der TSG. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft.