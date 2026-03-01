Verlängerungen in der Bezirksliga und Zugänge beim Kreisligisten News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SG Reutlingen Bei der SG Reutlingen nimmt der Kader für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Alb weiter Konturen an. Mit David Mojsisch, Sören Stütz-Urbig und Alessandro Amoretti bleiben drei wichtige Spieler am Ententeich. Mojsisch, ein erfahrener Führungsspieler, geht damit in seine wohl letzte Saison im Trikot der SG. Torhüter Stütz-Urbig bleibt seinem Heimatverein treu und soll weiterhin eine zentrale Rolle zwischen den Pfosten einnehmen. Amoretti überzeugte in seiner ersten Spielzeit bei den Aktiven mit seiner Gradlinigkeit und Unbekümmertheit und machte früh auf sich aufmerksam.