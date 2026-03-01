Verlängerungen in der Bezirksliga und Zugänge beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Bei der SG Reutlingen nimmt der Kader für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Alb weiter Konturen an. Mit David Mojsisch, Sören Stütz-Urbig und Alessandro Amoretti bleiben drei wichtige Spieler am Ententeich.
Mojsisch, ein erfahrener Führungsspieler, geht damit in seine wohl letzte Saison im Trikot der SG. Torhüter Stütz-Urbig bleibt seinem Heimatverein treu und soll weiterhin eine zentrale Rolle zwischen den Pfosten einnehmen. Amoretti überzeugte in seiner ersten Spielzeit bei den Aktiven mit seiner Gradlinigkeit und Unbekümmertheit und machte früh auf sich aufmerksam.
Die Verlängerungen unterstreichen den Kurs der SG Reutlingen, auf Erfahrung und Entwicklung zugleich zu setzen.
Der Club L’Italiano Großbottwar verstärkt seinen Kader zur Rückrunde in der Kreisliga B2 Enz/Murr mit mehreren Neuzugängen. Flamur Nurshaba wechselt von der AKV Ludwigsburg zum Verein, während Giovanni Caputo vom SB Asperg kommt. Zudem stößt Fabrizio Battista vom SV Salamander Kornwestheim zur Mannschaft, und Mohammad Hdya schließt sich nach seinem Wechsel vom FC Marbach dem Team an.
Mit den Verpflichtungen wollen die Verantwortlichen zusätzliche Qualität und Breite in den Kader bringen. Der Verein verbindet mit den Neuzugängen die Hoffnung auf neue Impulse für die zweite Saisonhälfte und eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.
