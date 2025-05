Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Degerschlacht (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerteam bleibt geschlossen an Bord!

Wir sind unglaublich stolz, dass unser komplettes Trainerteam auch in der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie steht – ein starkes Zeichen für Stabilität, Kontinuität und echte Vereins-DNA! Cheftrainer Heiko Lichtenberger geht in seine 8. Saison als Chef an der Seitenlinie der Aktiven – und steht insgesamt seit 20 Jahren ununterbrochen als Trainer beim SV Degerschlacht an der Seitenlinie. Eine Laufbahn, die im Amateurfußball ihresgleichen sucht! Besonders schön: Einige unserer heutigen Spieler begleitet Heiko schon seit ihren Bambini-Tagen. Damals hat er ihnen noch die Schuhe gebunden – heute diskutieren sie beim Bierchen mit ihm über Taktik, Trainingspläne und Schiedsrichter-Fehlentscheidungen.

Diese langjährige Verbindung zeigt: Hier ist über Jahre etwas gewachsen – menschlich wie sportlich. Ein echtes Stück Degerschlachter Fußballgeschichte – und das geht jetzt weiter! An seiner Seite: Co-Trainer Steven, der in seine 4. Saison als spielender Co-Trainer der 1. Mannschaft geht. Sein Spielverständnis und seine Energie auf und neben dem Platz ist nicht mehr wegzudenken! Auch bei der Zwoiden setzen wir auf Kontinuität: Coach Fabi bleibt ebenfalls an Bord – und startet in seine 8. Saison als Trainer unserer Reserve. Ein echtes SVD-Urgestein, das Woche für Woche mit Herzblut dabei ist! Auf dieser starken Grundlage starten wir motiviert in die Saisonvorbereitung – mit dem klaren Ziel, nach einer durchwachsenen Saison wieder an alte Erfolge anzuknüpfen und mit neuer Stärke durchzustarten!

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Spielabsage in der Kreisliga B3: 01.06.2025, SC Bühlertann II – Zrinski Waiblingen, von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt

Spielabsage in der Kreisliga B5: SV Unterweissach II – FC Viktoria Backnang II – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt

Spielverlegungen in der Kreisliga B7:

TSV Braunsbach – TSV Gerabronn sowie

SGM Tiefenbach/Goldbach – SGM BC Marktlustenau/KSG Ellrichshausen

wurden auf Samstag, 31.05.2025, 15:00 bzw. 15:30 Uhr vorverlegt.

+++

+++