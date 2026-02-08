Verlängerungen im Trainerteam bei zwei Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Weilheim (Bezirksliga Neckar/Fils) bleibt Torwarttrainer Onur Cekic an Bord. Er hat seine Zusage gegeben und setzt seine Arbeit im Trainerteam fort. Seit dieser Saison betreut er die Keeper beider aktiven Mannschaften und gehört auch bei den Spielen der ersten Mannschaft zur Bankbesetzung. Im Verein wird er als große fachliche und menschliche Bereicherung beschrieben. Seine Präsenz und positive Art prägen das Umfeld spürbar. Zudem bleibt Cekic eine wichtige Säule im Nachwuchsbereich: Er verantwortet weiterhin das Torwarttraining ab der U15 und begleitet die Entwicklung der jungen Keeper langfristig.
Die SGM Mulfingen/Hollenbach (Bezirksliga Franken) stellt früh die Weichen für die kommende Saison: Ab Sommer übernimmt Pascal Eißler das Traineramt. Der 29-Jährige folgt auf Patrick Gutknecht, der sich dem SV Königshofen anschließt. Eißler kennt die SGM bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer in der Saison 2021/22. Danach arbeitete er bei der SpVgg Satteldorf im Jugendbereich und als Co-Trainer der Herren, aktuell kämpft er dort noch um die U19-Meisterschaft. Die Verantwortlichen sehen in ihm den richtigen Mann für den nächsten Entwicklungsschritt. Als gebürtiger Gemeindebewohner kennt er Verein, Mannschaft und Strukturen bestens.
