Verlängerungen im Trainerteam bei zwei Bezirksligisten News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Stolz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Weilheim Beim TSV Weilheim (Bezirksliga Neckar/Fils) bleibt Torwarttrainer Onur Cekic an Bord. Er hat seine Zusage gegeben und setzt seine Arbeit im Trainerteam fort. Seit dieser Saison betreut er die Keeper beider aktiven Mannschaften und gehört auch bei den Spielen der ersten Mannschaft zur Bankbesetzung. Im Verein wird er als große fachliche und menschliche Bereicherung beschrieben. Seine Präsenz und positive Art prägen das Umfeld spürbar. Zudem bleibt Cekic eine wichtige Säule im Nachwuchsbereich: Er verantwortet weiterhin das Torwarttraining ab der U15 und begleitet die Entwicklung der jungen Keeper langfristig. +++