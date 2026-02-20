Verlängerungen für die kommende Saison

– Foto: Johannes Hetzer

Der FSC 1924 Lohfelden setzt in seiner Kaderplanung auf Kontinuität: Ledjon Susuri und Mitchell Agyekum haben ihre Verträge für die kommende Saison verlängert. Zudem bleibt Timo Bauernschmitt dem Gruppenligisten weiterhin als Torwarttrainer erhalten.

Susuri, der in seiner Debütsaison nach Vereinsangaben schnell zu einem wertvollen Baustein geworden ist, soll auch künftig eine tragende Rolle einnehmen. Der Verein zeigt sich überzeugt, dass der Mittelfeldspieler in der kommenden Spielzeit erneut entscheidende Impulse liefern kann.

Auch Agyekum geht damit in sein zweites Jahr beim FSC. In der Mitteilung unterstreicht der Klub zugleich seine Ausrichtung: Lohfelden wolle „der Philosophie treu“ bleiben und weiterhin auf Talente aus der Region setzen – ein klarer Fingerzeig für die sportliche Entwicklung des Teams.