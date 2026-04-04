Verlängerungen fix - Schlüsselspieler geben Rheinland Hamborn Zusage

Rheinland Hamborn verlängert mit wichtigen Spielern. – Foto: Verein

Mit dem Start der Kaderplanung für die kommende Saison hat Rheinland Hamborn frühzeitig ein wichtiges Zeichen gesetzt. Ein zentrales Thema dabei war zunächst die Verlängerung der Verträge mit den alteingesessenen Spielern, die seit Jahren das Gesicht der Mannschaft prägen und maßgeblich zum Zusammenhalt im Team beitragen.

Allen voran steht Mehmet Sena Özen, der seit vier Jahren das Trikot von Rheinland trägt und bereits beeindruckende 98 Spiele absolviert hat. Seine Konstanz und Einsatzbereitschaft machen ihn zu einer festen Größe im Team. Auch Ömer Talha Yurdakul gehört zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Seit dreieinhalb Jahren im Verein, kommt er auf 78 Einsätze und überzeugt durch seine Verlässlichkeit und Erfahrung. Spieler wie er sind das Fundament jeder erfolgreichen Mannschaft.

Kaan Akgül, seit zwei Jahren im Verein, hat in dieser Zeit 49 Spiele bestritten und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist flexibel einsetzbar und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft, was ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams macht. Eine besondere Rolle nimmt Kapitän Eren Taskin ein. Der Offensivspieler ist seit zwei Jahren Teil des Teams und kommt bereits auf 43 Einsätze. Mit seiner Erfahrung hilft er der Mannschaft enorm weiter und bringt wichtige Impulse ins Spiel, sowohl sportlich als auch als Führungsspieler.