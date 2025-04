Verlängerungen, Bundeslandesauswahl, Trauer und Zugänge

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wichtige Verlängerung!

Unser Vize-Kapitän "Matti" bleibt uns erhalten!

Er ist nicht nur ein Leistungsträger mit den meisten Spielminuten, sondern auch ein unermüdlicher Allrounder, der auf dem Platz überall zu finden ist.

Wir freuen uns auf weitere starke Leistungen!



Und unser Matti sagt dazu: "Ich freue mich auf die neue Saison. Ich komme jedes Mal gerne zum Platz um mit den Jungs auf und neben dem Platz Zeit zu verbringen. Wenn wir weiter mit diesem Team arbeiten und an uns arbeiten, kann die nächste Saison noch erfolgreicher werden."

Noch vor dem offiziellen Saisonende kann der FV Erkner die erste Vertragsverlängerung bekanntgeben.



Max Friedrich, unser Abwehrchef, bleibt dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Seit seinem Wechsel vom Köpenicker SC in der Saison 2016/17 ist Max eine feste Größe in der 1. Männermannschaft – zuverlässig, zweikampfstark und mit echtem Einsatz für das Team.



Der FV Erkner freut sich, auch in der nächsten Saison auf diesen wichtigen Führungsspieler bauen zu können.