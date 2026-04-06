Verlängerungen beim Landesligisten, Pokalfinale und Verlegungen

– Foto: Jacqueline Maier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Kreisliga A1 wurde das am 29.03.2026 wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallene Spiel

Die Endspiele um den IN.VIVO-Bezirkspokal am 01.05.2026 zwischen

SG Schorndorf – SV Winnenden (bei den Frauen) bzw.

bei den Herren: SV Allmersbach – Sieger aus TSV Schornbach – TSV Schmiden (Dienstag, 07.04.2026, 20:00 Uhr)

finden am 01.05.2026 um 13:30 Uhr (Frauen) bzw. 16:30 Uhr beim SSV Steinach-Reichenbach statt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sport-Union Neckarsulm

Bei der Sport-Union Neckarsulm herrscht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, österliche Zufriedenheit – und das aus gutem Grund. Mit Bahadir Özkan und Nils Rein haben zwei prägende Spieler ihre Verträge verlängert und damit wichtige Zeichen der Kontinuität gesetzt.

Bahadir Özkan bleibt jener Akteur, der dem Spiel der SUN mit Übersicht, Technik und Spielintelligenz Struktur verleiht. Ob als ordnende Kraft im Mittelfeld oder als gefährlicher Mann in der Offensive – sein Einfluss ist beträchtlich. Auch Nils Rein bleibt erhalten und sichert der Defensive jene Robustheit und Zweikampfstärke, die ihn im Verlauf der Saison zu einem wichtigen Stabilisator gemacht haben. Neckarsulm bindet damit Qualität in beiden zentralen Mannschaftsteilen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++