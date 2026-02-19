Verlängerungen beim Kreisligisten und Bezirksliga-Schlusslicht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TV Altenstadt setzt in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität im Trainerbereich. Ahmet „Ato“ Tokmak bleibt dem Verein erhalten und wird auch in der kommenden Saison als Torwarttrainer arbeiten. Intern wird seine Verlängerung als wichtiger Baustein gewertet. Tokmak steht für Erfahrung, Detailarbeit und hohe Professionalität im Training. Gleichzeitig gilt er menschlich als prägende Figur innerhalb des Teams. Der Verein hebt besonders seine Leidenschaft und sein Engagement hervor und sieht in ihm eine zentrale Stütze für die weitere Entwicklung der Torhüter.

SV Zainingen

Beim SV Zainingen schreiten die Planungen für die Saison 2026/2027 in der Bezirksliga Alb weiter voran. Das Schlusslicht steckt zur Winterpause tief im Abstiegskampf, hat nun aber zwei Personalien geklärt. Mit Tobias Lange und Thomas bleiben zwei feste Größen der Defensive an Bord. Lange geht in seine dritte Spielzeit beim SVZ und hat sich in kurzer Zeit als unverzichtbarer Bestandteil der Abwehr etabliert.

Thomas steht dagegen für außergewöhnliche Vereinstreue: Bereits seit der Saison 2009/2010 gehört er zum Aktivenbereich. Seine Erfahrung, Präsenz und Einsatzbereitschaft machen ihn weiterhin zu einer wichtigen Konstante im Team. Der Verein wertet die Zusagen als starkes Signal für Stabilität.

