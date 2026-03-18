Verlängerungen bei gleich zwei Bezirksligisten

– Foto: Marcel Becker

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Voßkamp überzeugt vor allem durch seine Zweikampfstärke und seine technische Sauberkeit. Als vielseitig einsetzbarer Spieler verleiht er der Defensive Stabilität und sorgt zugleich für Ruhe im Spielaufbau.

Die SG Reutlingen kann auch in der kommenden Saison auf Aaron Voßkamp bauen. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Alb hat den Vertrag mit dem Defensivallrounder verlängert und bindet damit einen wichtigen Leistungsträger weiter an den Verein.

Darüber hinaus gilt er im Team als Muster an Disziplin. Regelmäßig steht er bereits lange vor Trainingsbeginn auf dem Platz und arbeitet an seinem Spiel.

Beim Verein wird Voßkamp daher nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geschätzt und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

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TASV Hessigheim

Der TASV Hessigheim setzt weiterhin auf Erfahrung in der Defensive. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Enz/Murr hat die Vertragsverlängerung mit Florian Frenkel bekanntgegeben und bindet damit einen wichtigen Führungsspieler für die kommende Saison.

Frenkel war im Sommer 2024 zum Verein gestoßen und musste zunächst verletzungsbedingt kürzertreten. Nach seiner Rückkehr entwickelte er sich jedoch schnell zu einem Leistungsträger in der Abwehr und übernahm Verantwortung im Team.

Neben seiner Zweikampfstärke bringt der Defensivspieler auch offensive Qualitäten mit. In bislang 47 Pflichtspielen kommt Frenkel auf sechs Tore und zwei Vorlagen. Bereits in seiner ersten Saison feierte er mit dem TASV Hessigheim den Pokalsieg und prägte den Erfolg entscheidend mit.

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