Verlängerungen bei der SG

Carsten Umbach bleibt auch in der Saison 2025/2026 Trainer der SG Escherode/Uschlag und geht damit in seine 2.Saison. Nach einer bisher guten Saison mit einem 3. Tabellenplatz, läuft die Planung für die neue Saison bereits. So hat neben dem Coach auch die gesamte Mannschaft ihre Zusage für die neue Saison gegeben.