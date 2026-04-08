🔴⚪️ Verlängerung unseres Trainerteams 🔴⚪️ von Tayfun Kan · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Der TSV Deizisau stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft:

Wir freuen uns sehr, die Vertragsverlängerungen unseres Trainerteams der 1. Herrenmannschaft bekanntzugeben! Cheftrainer Fabio Morisco sowie seine beiden Co-Trainer Benni Widmaier und Nico Hägele haben ihre Zusagen gegeben und bleiben uns jeweils ein weiteres Jahr erhalten. 🤝

Fabio übernahm im Winter den Cheftrainerposten von Felix Luz und hat seitdem eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt – ungeschlagen seit Amtsantritt spricht eine klare Sprache. 🔴⚪️ Gemeinsam mit seinem Trainerteam hat er neue Impulse gesetzt und die Entwicklung der Mannschaft sichtbar vorangetrieben. Die Verlängerung ist für uns ein wichtiger erster Schritt hin zu mehr Beständigkeit und nachhaltigem Erfolg. Kontinuität auf der Trainerposition ist die Basis, um die eingeschlagene Entwicklung weiterzuführen und unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.