Verlängerung und Neuzugang in den Bezirksligen der Region

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Amekpo zählt zu den technisch stärksten Spielern im Kader und sorgt mit seinem feinen Ballgefühl regelmäßig für besondere Momente auf dem Platz. Mit seiner Spielweise verleiht er dem Offensivspiel der Mannschaft zusätzliche Kreativität und Unberechenbarkeit.

Der TSV Weilheim/Teck setzt weiterhin auf Kreativität und Qualität im Offensivspiel. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Neckar/Fils hat den Vertrag mit Pascal Amekpo verlängert, der damit in seine dritte Saison im Trikot der Weilheimer geht.

Auch abseits des Spielfelds wird er im Verein geschätzt und trägt zum positiven Mannschaftsgefüge bei.

Beim TSV Weilheim zeigt man sich entsprechend erfreut, weiterhin auf einen solchen Spieler bauen zu können.

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SGM Kreßberg

Die SGM Kreßberg verstärkt sich für die kommende Saison in der Offensive. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verpflichtet mit Artem Tkachuk einen vielseitigen Angreifer.

Tkachuk ist sowohl auf den Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum einsetzbar und bringt mit Tempo, körperlicher Präsenz und Zug zum Tor wichtige Qualitäten für das Offensivspiel mit. Mit seiner Spielweise soll er der Mannschaft zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Der Neuzugang ist kürzlich nach Waldtann gezogen und schließt sich nun direkt der SGM an. Beim Verein zeigt man sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung und erhofft sich frische Impulse für die kommende Spielzeit.

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