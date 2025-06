Verlängerung und Abgang: Personalnews beim Oberligisten

Der Oberligist TSG Backnang bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Während mit Tim Pöhler ein etablierter Stürmer langfristig gebunden werden konnte, verlässt Shaban Veselaj den Verein und schließt sich dem Ligarivalen VfR Mannheim an.

In der Saison 2023/24 war Pöhler ein wichtiger Faktor in der Offensive der TSG. In 28 Oberliga-Spielen erzielte der gebürtige Geislinger acht Tore. Seine Abschlussstärke stellte er bereits zuvor beim SC Geislingen eindrucksvoll unter Beweis: In der Landesliga gelangen ihm 2021/22 satte 16 Treffer in 32 Partien. Die Offensivqualitäten des Angreifers sind also unbestritten – umso größer die Vorfreude darauf, ihn nach überstandener Verletzung bald wieder im Angriff zu sehen.

Eine bewegte Karriere mit Rückschlägen und Comebacks

Die fußballerische Laufbahn von Tim Pöhler begann beim VfB Stuttgart, wo er sowohl in der U17- als auch U19-Bundesliga auflief. Besonders in der Saison 2015/16 ließ er mit 18 Treffern in der U17 Bundesliga Süd/Südwest aufhorchen. Über Stationen beim SC Geislingen, der Sport-Union Neckarsulm und nun der TSG Backnang entwickelte sich Pöhler zu einem vielseitigen Angreifer, der sowohl als Zielspieler als auch als Vorbereiter agieren kann.

Auch wenn die Saison 2024/25 für ihn mit nur drei Einsätzen ein Rückschlag war, blickt man in Backnang zuversichtlich in die Zukunft. Mit Pöhler wurde ein Spieler gebunden, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Teamgefüge eine zentrale Rolle spielt.

Shaban Veselaj wechselt nach Mannheim

Gleichzeitig verabschiedet sich mit Shaban Veselaj ein junger, aufstrebender Stürmer aus den Etzwiesen. Der 21-Jährige schließt sich dem VfR Mannheim an – einem direkten Rivalen in der Oberliga. Veselaj war in der abgelaufenen Spielzeit ein zentraler Leistungsträger für die TSG. In 33 Spielen gelangen ihm zwölf Tore und drei Assists – eine beachtliche Quote für einen Angreifer seines Alters.

Seine fußballerische Ausbildung genoss der Offensivspieler beim SGV Freiberg, wo er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg 2022/23 mit 18 Treffern in 23 Partien auf sich aufmerksam machte. Ein kurzes Intermezzo in der Regionalliga beim SGV Freiberg brachte ihm erste Erfahrungen auf höherem Niveau, ehe er bei der TSG Backnang richtig durchstartete.

Ein Verlust mit Gewicht

Der Weggang von Shaban Veselaj wiegt schwer, auch wenn seine Entwicklung und sein Ehrgeiz den Wechsel nachvollziehbar machen. Seine beeindruckende Quote in der ersten Mannschaft sowie der spektakuläre Fünf-Tore-Auftritt im einzigen Spiel für die zweite Mannschaft in der Kreisliga B2 unterstreichen seine Qualitäten als Torjäger. Der VfR Mannheim erhält einen variabel einsetzbaren Stürmer, der noch viel Potenzial besitzt.