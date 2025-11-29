Verlängerung Trainerteam Verlinkte Inhalte Flechum

Der SV Flechum setzt auf Kontinuität und freut sich, die Zusammenarbeit mit seinem gesamten Trainerteam fortzuführen. Jens Strodt geht beim SV Flechum in seine dritte Saison. Sein klares Statement: „Unser Weg ist noch nicht vorbei.“ Jens war 2024 vom ASV Altenlingen nach Flechum gewechselt und hat seitdem die sportliche Entwicklung entscheidend mitgeprägt.

Kevin Specker bleibt Co-Trainer und startet bereits in seine fünfte Saison. Unter anderem gehörte er in der Meistersaison 2023/24 zum damaligen Trainerteam. Dennis Hues bleibt auch in der Saison 2026/27 Torwarttrainer. Mit seiner großen Erfahrung trägt er maßgeblich dazu bei, dass sich unsere Torhüter stetig weiterentwickeln.