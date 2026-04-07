Verlängerung mit Uwe Reinelt

v.l.n.r.: 1. Vorsitzender Christoph Wöste, Uwe Reinelt, Sportwart Leon Janßen – Foto: Kai Hermes

In der vergangenen Saison führte der 52-jährige Harener die erste Herrenmannschaft, die in der Vorsaison die 1. Kreisklasse auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlossen hatte und nur wegen der Ligareform nicht absteigen musste, nach einer schweren Hinrunde durch taktische und spielerische Verbesserungen in der Rückrunde zum Klassenerhalt. Mitunter belegte man den dritten Platz in der Rückrundentabelle. In dieser Saison konnte Uwe die Mannschaft zur Hinrundenmeisterschaft führen.

Wie der erste Vorsitzende Christoph Wöste zum Ausdruck brachte, schätzt der Vorstand des SV Neubörger besonders die durch Uwes Arbeit begünstigte individuelle Entwicklung der Spieler und den Teamgeist, den die Mannschaft unter Uwes Anleitung zeigt. In Kampf um die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Emsland Nord setzt der SV Neubörger so ein Zeichen für Stabilität, Kontinuität und stetige Entwicklung – wohin auch immer der Weg in der nächsten Saison führt.