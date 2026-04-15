Verlängerung mit Trainerduo beim VfR Umkirch

Beim VfR Umkirch werden trotz der aktuell nicht zufriedenstellenden sportlichen Lage frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt.

Die Vorstandschaft setzt weiterhin auf das Trainerduo Steven Helwig und Serano „Ito“ Pache und ist überzeugt, mit ihnen die richtige Entscheidung für die Zukunft getroffen zu haben.

Nach überstandener Verletzung wird Ito zudem wieder als Spielertrainer auf dem Platz stehen und eine wichtige Rolle im Kader der Saison 2026/27 einnehmen. Der Verein vertraut auf die Qualitäten beider und blickt optimistisch nach vorne, um gemeinsam bald wieder mehr sportliche Erfolge feiern zu können.