Verlängerung mit Trainerduo

Beim VfR Umkirch werden trotz der aktuell nicht zufriedenstellenden sportlichen Lage frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt.

Die Vorstandschaft setzt weiterhin auf das Trainerduo Steven Helwig und Serano „Ito“ Pache und ist überzeugt, mit ihnen die richtige Entscheidung für die Zukunft getroffen zu haben.