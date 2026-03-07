Verlängerung im Trainerteam und 800. Einsatz beim Bezirksligisten

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Verantwortlichen freuen sich über die Verlängerung und sehen darin ein wichtiges Signal für Stabilität im Trainerteam. Neher bringt weiterhin seine Erfahrung und Fachkenntnis in die Entwicklung der Torhüter ein und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Arbeit beim Bezirksligisten aus dem Schwarzwald/Zollern.

Beim SV Dotternhausen setzt man auch auf der Torwarttrainer-Position auf Kontinuität. Andy Neher wird seine Tätigkeit fortsetzen und die Torhüter des Vereins auch in der Saison 2026/27 betreuen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Berkheim

Beim TSV Berkheim wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: Florian Schneider absolvierte beim Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Scharnhausen sein 800. Pflichtspiel für die Herrenmannschaften des Vereins. Damit schreibt der langjährige Leistungsträger ein außergewöhnliches Kapitel Vereinsgeschichte.

Bereits in der Saison 2003/2004 half Schneider als A-Jugendlicher in der zweiten Mannschaft aus, ehe er ein Jahr später fester Bestandteil der Aktiven wurde. Seit der Spielzeit 2004/2005 trägt er ununterbrochen das Trikot der Berkheimer und ist aus der Mannschaft kaum wegzudenken.

In dieser Zeit feierte er zahlreiche Erfolge mit dem Verein. Dazu zählen die Meisterschaft in der Kreisliga B in der Saison 2008/2009, der Aufstieg als Meister der Kreisliga A 2010/2011, der Bezirkspokalsieg 2014/2015 sowie eine weitere Meisterschaft in der Kreisliga A in der Saison 2016/2017.

Unvergessen bleibt insbesondere das Bezirkspokalfinale 2014/2015 gegen Donzdorf. Beim 3:1-Erfolg setzte Schneider mit einer spektakulären Bogenlampe zum 3:0 den entscheidenden Treffer – ein Moment, der seinen Spitznamen „Skistiefel“ endgültig zementierte.

800 Spiele stehen für unzählige Zweikämpfe, Tore, Emotionen und vor allem für außergewöhnliche Vereinstreue. Für den TSV Berkheim ist Florian Schneider damit weit mehr als nur ein Spieler – er ist ein echtes Vorbild auf und neben dem Platz.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++