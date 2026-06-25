Verlängerung: Flügelspieler greift nach Verletzung wieder an Jordi Njoya setzt seinen Weg beim Regionalligisten Schöningen fort von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der FSV Schöningen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Jordi Njoya zählen. Der 21-jährige Flügelspieler hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin das Trikot der Elmstädter tragen.

Njoya war erst im August zum FSV gestoßen, benötigte jedoch kaum Eingewöhnungszeit. Mit seiner Dynamik, seiner Beweglichkeit und seinem mutigen Offensivspiel entwickelte er sich schnell zu einer wertvollen Option für die Mannschaft und stellte seine Qualitäten regelmäßig unter Beweis. Der Flügelspieler passte sich zügig an die Anforderungen der Regionalliga an und sorgte mit seinem Tempo immer wieder für Gefahr auf den Außenbahnen.

Die positive Entwicklung wurde allerdings zum Ende der Saison durch eine Verletzung unterbrochen. Dadurch konnte Njoya den erfolgreichen Saisonverlauf nicht wie erhofft bis zum Schluss begleiten. Neuer Anlauf in der kommenden Spielzeit Umso größer ist die Freude beim FSV Schöningen, den talentierten Offensivspieler auch künftig in den eigenen Reihen zu wissen. In der neuen Saison soll Njoya wieder voll angreifen und an seine starken Leistungen anknüpfen.