Verlängerung des Trainerteams

Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt, hat die FSG Gudensberg die Zusammenarbeit mit dem kompletten Trainerteam der ersten Mannschaft über die Saison 2025/26 hinaus verlängert. Cheftrainer Peter Wefringhaus sowie die Co-Trainer Björn Lohse und Tom Siebert, ergänzt durch Torwarttrainer Matthias Müller, haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben – mit Option auf eine weitere Saison.

Die sportliche Leitung begründet den Schritt mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Das Quartett habe strukturiert gearbeitet, Talente individuell gefördert und den Teamgeist gestärkt; Fortschritte in Taktik, Umschaltverhalten und Fitness seien deutlich erkennbar. Auch die Trainingslager in Österreich und Deutschland seien für die sportliche und menschliche Entwicklung prägend gewesen.

Sportlicher Leiter Jens Siebert zeigte sich hochzufrieden: Die FSG sei stolz, mit einem „engagierten und professionellen Trainerteam“ weiterarbeiten zu können. Der Verein blickt der kommenden Saison entsprechend optimistisch entgegen.