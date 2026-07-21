Verlängerung bis 2028: WEIN & CO und SK Rapid stoßen weiter an

Durch die gelungene Zusammenarbeit können daher an der „WEIN & CO“ Weinbar an jedem Spieltag ausgewählte Produkte genossen werden, die beispielsweise bei internationalen Duellen auch „länderspezifisch“ auf den Gegner abgestimmt sind. Darüber hinaus erhalten Logenbesitzer und -besitzerinnen weiterhin die Möglichkeit, Weine aus dem kompletten Sortiment für ihre Gäste vorab zu bestellen, um diese am Spieltag direkt und exklusiv in der eigenen Loge zu genießen.
Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH, freut sich über die Verlängerung: „Mit WEIN & CO schaffen wir im Allianz Stadion an jedem Spieltag einen Ort der Begegnung. Wir freuen uns, dass diese erfolgreiche Kooperation mit neuen Highlights wie dem Rapid-Wein, der bald in unserem grün-weißen Zuhause und im ausgewählten Handel erhältlich sein wird, in die Verlängerung geht.“
„Die Partnerschaft mit dem SK Rapid ist für WEIN & CO weit mehr als ein klassisches Sponsoring. Sie verbindet Genuss, Gastfreundschaft und gemeinsame Erlebnisse. Umso mehr freut es uns, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2028 fortsetzen. Unser Ziel ist es, den Gästen im Business Club auch künftig mit einer sorgfältig ausgewählten und abwechslungsreichen Weinvielfalt besondere Genussmomente zu bieten und damit einen Beitrag zur einzigartigen Atmosphäre im Allianz Stadion zu leisten.“, sagt Manuela Bogendorfer, PR & Wirtschaftskooperationen bei WEIN & CO, abschließend.
Die erste Wein-Fachhandelskette Österreichs wurde vor 32 Jahren gegründet und steht für qualitätsbewussten Weingenuss. Mit 24 Filialen im ganzen Land, von denen einige über ein gastronomisches Angebot verfügen, beschäftigt WEIN & CO derzeit rund 200 weinbegeisterte und top ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommt ein florierender Online-Handel, der Kunden und Kundinnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz beliefert. Das Sortiment von WEIN & CO umfasst je nach Filialgröße bis zu 2.000 Weine aus Österreich und den wichtigsten Weinbauregionen der Welt. Das „CO“ im Firmennamen steht auch für eine Auswahl an feinsten Spirituosen und Edelbränden, eine handverlesene Selektion an Delikatessen sowie nützliche Wein-Accessoires, Weingläser, alkoholfreie Weine und Fruchtsäfte. Als führender Weinfachhändler Österreichs legt WEIN & CO großen Wert auf die Wissensvermittlung rund um die Produkte sowie eine interessante Aufbereitung der Informationen für unterschiedliche Zielgruppen und Anlässe. Von Einsteigern und Einsteigerinnen bis hin zu Experten und Expertinnen finden sich für alle Wissenslevel spannende Entdeckungen im Angebot. Neben der Möglichkeit, monatlich unterschiedliche Weine und Schaumweine gratis zu verkosten, kann man die Welt von WEIN & CO bei einer kurzweiligen Schulung wie dem Wein ABC oder bei größeren Events wie Wine & Dance oder dem Wein- und Genussfestival MondoVino erleben und Wein dabei immer wieder neu entdecken.
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