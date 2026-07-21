Verlängerung bis 2028: WEIN & CO und SK Rapid stoßen weiter an Was 2024 begann, reift wie ein edler Wein weiter: WEIN & CO bleibt bis 2028 offizieller und exklusiver Wein- und Schaumweinpartner des SK Rapid! Der führende Weinfachhändler aus Österreich verwöhnt die Besucherinnen und Besucher des SK Rapid Business Club im Allianz Stadion somit auch künftig mit erlesenen Weinen aus seinem vielfältigen Sortiment. von SK Rapid Wien · Heute, 14:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: SK Rapid Wien

Durch die gelungene Zusammenarbeit können daher an der „WEIN & CO“ Weinbar an jedem Spieltag ausgewählte Produkte genossen werden, die beispielsweise bei internationalen Duellen auch „länderspezifisch“ auf den Gegner abgestimmt sind. Darüber hinaus erhalten Logenbesitzer und -besitzerinnen weiterhin die Möglichkeit, Weine aus dem kompletten Sortiment für ihre Gäste vorab zu bestellen, um diese am Spieltag direkt und exklusiv in der eigenen Loge zu genießen.

Eingespieltes Duo in Grün-Weiß Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH, freut sich über die Verlängerung: „Mit WEIN & CO schaffen wir im Allianz Stadion an jedem Spieltag einen Ort der Begegnung. Wir freuen uns, dass diese erfolgreiche Kooperation mit neuen Highlights wie dem Rapid-Wein, der bald in unserem grün-weißen Zuhause und im ausgewählten Handel erhältlich sein wird, in die Verlängerung geht.“ „Die Partnerschaft mit dem SK Rapid ist für WEIN & CO weit mehr als ein klassisches Sponsoring. Sie verbindet Genuss, Gastfreundschaft und gemeinsame Erlebnisse. Umso mehr freut es uns, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2028 fortsetzen. Unser Ziel ist es, den Gästen im Business Club auch künftig mit einer sorgfältig ausgewählten und abwechslungsreichen Weinvielfalt besondere Genussmomente zu bieten und damit einen Beitrag zur einzigartigen Atmosphäre im Allianz Stadion zu leisten.“, sagt Manuela Bogendorfer, PR & Wirtschaftskooperationen bei WEIN & CO, abschließend.