Verlängerung bis 2028: Langquaid honoriert Arbeit von Eisenschenk

"Sportlich und menschlich passt es mit Matthias zu 100 Prozent. Er ist für uns ein echter Glücksgriff, daher sind wir sehr froh, dass wir die Zusammenarbeit gleich um zwei Jahre verlängern konnten. Somit haben wir auf dieser sehr wichtigen Position Planungssicherheit", freut sich Langquaids Sportlicher Leiter Christoph Stich. Matthias Eisenschenk fühlt sich bei den Blau-Weißen spürbar wohl: "Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und den Verantwortlichen verläuft absolut harmonisch. Der sportliche Erfolg steht an erster Stelle, aber mir ist auch wichtig, dass es zwischenmenschlich passt und jeder mitgenommen wird. Das ist beim TSV Langquaid der Fall und deshalb habe ich mich gerne weiter an den Verein gebunden."





In die verbleibenden elf Begegnungen gehen Blabl, Schauer, Slodarz & Co. in einer Art Jägerrolle, denn der Rückstand zum punktgleichen Führungstrio FC Ergolding, ATSV Kelheim und SV Türk Gücü Straubing beträgt vier Zähler. "Wenn man den bisherigen Saisonverlauf sachlich analysiert, stehen wir genau da, wo wir hingehören. Für ganz vorne haben ein paar Prozentpunkte gefehlt", räumt Übungsleiter Eisenschenk offen und ehrlich ein. Dennoch kann der 46-Jährige der Ausgangsposition auch viel Positives abgewinnen: "Wir können mit unserer Zwischenbilanz zufrieden sein und können ohne jeglichen Druck in die Restrückrunde gehen. Selbstverständlich wollen wir aber nochmal angreifen und werden versuchen, das Optimum herauszuholen."







Positiv verläuft auch die Kaderplanung für die Spielzeit 2026/2027. "Fast der komplette Kader hat uns bereits für die kommende Saison zugesagt. Das ist sehr erfreulich", frohlockt TSV-Manager Franz Fuchsbrunner.