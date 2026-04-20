Verlängerung bis 2028: Hammer SpVg setzt weiter auf Trainer Oberdiek Das Trainergespann um den erfahrenen Chefcoach bleibt für mindestens zwei weitere Jahre im Betten-Kutz-Stadion. von red · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Ralph Oberdiek steht seit Frühjahr 2024 an der Seitenlinie der Hammer SpVg. – Foto: Philipp Retajski

Die Hammer SpVg setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität. Wie der Traditionsverein Anfang letzter Woche bekanntgab, hat man mit Cheftrainer Ralph Oberdiek gleich um zwei Jahre verlängert. Damit stünde Oberdiek im Sommer 2028 bei vier vollen Saisons im Betten-Kutz-Stadion. Auch Co-Trainer Silvestro Santoro sowie die beiden Torwart-Trainer Karl-Heinz "Mano" Zielinski und sein Sohn Marko Zielinski werden weiter dem Staff angehören.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Mannschaft", wird Hamms Sportlicher Leiter Lars Rohwer in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Ralph und Silvio setzen klare Akzente, stehen für Teamgeist, Verlässlichkeit und Menschlichkeit – das ist genau das, was wir bei der HSV leben wollen." Ralph Oberdiek stellt klar: "Hier wächst etwas heran. In den letzten Monaten haben wir mit dem ganzen Staff zusammen eine gute Arbeit hinbekommen. Das passt hier einfach und wir sind noch lange nicht am Ende." Seine "rechte Hand" Santoro erklärt: "Mir gefällt es hier sehr. Ich fühle mich seit zwei Jahren pudelwohl, da musste man nicht lange überlegen. Zudem lebt die Mannschaft den Verein, das macht es aus."

Von links: Fußball-Abteilungsleiter Dirk Blumenkemper, Co-Trainer Silvestro Santoro, Chefcoach Ralph Oberdiek und der Sportliche Leiter Lars Rohwer. – Foto: Hammer SpVg

Hamms Fußball-Abteilungsleiter Dirk Blumenkemper ergänzt: "Ich freue mich außerordentlich, dass unser Trainerteam den gemeinsamen Weg mit uns weitergeht. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, und die Entwicklung der Mannschaft gibt uns recht: Wir sehen jedes Jahr eine Steigerung. Diese Kontinuität auf der Trainerbank ist für unsere mittel- und langfristigen Ziele der entscheidende Baustein. Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit und gespannt auf alles, was wir in der kommenden Zeit noch gemeinsam erreichen werden."