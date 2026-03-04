Verlängerung beim VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg setzt weiter auf Erfahrung und Kontinuität: Torhüter Pavao Pervan bleibt den Grün-Weißen über die laufende Saison hinaus erhalten. Der 38 Jahre alte Österreicher verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 und geht damit in seine neunte Spielzeit im Trikot des VfL.

Zeichen der Verbundenheit

Pervan zählt nach Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt zu den dienstältesten Profis im Kader. Seit seinem Wechsel im Sommer 2018 vom Linzer ASK nach Wolfsburg hat sich der Routinier als verlässliche Größe etabliert – auf dem Platz ebenso wie in der Kabine. In bislang 45 Pflichtspielen in vier Wettbewerben stand der Schlussmann für die Niedersachsen zwischen den Pfosten.

„Ich freue mich riesig, dass meine Reise beim VfL Wolfsburg weitergeht“, erklärte Pervan nach der Vertragsunterzeichnung. Die Wertschätzung des Vereins sei für ihn keine Selbstverständlichkeit. Dieses Vertrauen wolle er täglich mit Einsatz und Haltung zurückzahlen.