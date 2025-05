Verlängerung, Aufrücker und Verabschiedung beim Oberligisten

Im zentralen Mannschaftsgefüge des Oberligisten SSV Reutlingen stehen zum Saisonende drei personelle Weichenstellungen an: Yannick Toth hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Johannes Wally rückt aus der U19 in die erste Mannschaft auf und erhält seinen ersten Vertrag im Aktivenbereich. Und mit Onesi Kuengienda verlässt der Rekordtorschütze des Vereins den SSV nach über einem Jahrzehnt – sportlich wie menschlich eine prägende Figur.

Für Christian Grießer, sportlicher Leiter des SSV, ist die Vertragsverlängerung ein klares Signal: »Yannick hat in der vergangenen Saison eine zentrale Rolle in unserem Spiel eingenommen. Er gibt uns Struktur, denkt viele Spielsituationen mit und trifft sehr klare Entscheidungen auf dem Platz. Seine Verlängerung ist für uns ein wichtiges Zeichen für Kontinuität an entscheidender Stelle.«

»Ich fühle mich beim SSV sehr wohl und sehe viel Potenzial in der Mannschaft und im Verein«, sagt Toth. »Ich freue mich auf die neue Saison und bin überzeugt, dass wir als Team eine stärkere Rolle spielen können. Der Verein und die Fans haben es verdient, in der Tabelle weiter nach oben zu schauen – und ich bin stolz, weiter Teil dieses Projekts zu sein.«

Johannes Wally erhält ersten Vertrag für die Erste Mannschaft

Auch Johannes Wally wird ab der kommenden Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Der 19-Jährige war zuletzt Führungsspieler in der U19 und kam bereits auf fünf Oberliga- sowie zwei Pokaleinsätze für die Erste. Er bringt eine ausgeprägte Physis, hohe Laufbereitschaft und eine klare Haltung im Spiel mit – Eigenschaften, die ihn früh zu einer echten Option im zentralen Mittelfeld gemacht haben.

»Nach acht Jahren sehr erfolgreicher Zeit in der Jugend, zuletzt in der Bundesliga beim SSV Reutlingen, brenne ich dafür, mit der ersten Mannschaft und gemeinsam mit den treuen Fans weitere Erfolge zu erzielen«, sagt Wally mit Blick auf den nächsten Schritt.

Für Grießer ist die Entscheidung konsequent: »Johannes hat sich über die gesamte Saison hinweg konstant entwickelt. Er bringt körperlich vieles mit, was es für diesen Mannschaftsteil braucht. Es ist nur folgerichtig, ihn nun fest in den Kader zu übernehmen.«

Onesi Kuengienda verlässt den SSV

Zum Saisonende wird mit Onesi Kuengienda ein Spieler den Verein verlassen, der über viele Jahre das Trikot der Nullfünfer getragen und mitgeprägt hat. Der 1992 geborene Angreifer absolvierte insgesamt 301 Pflichtspiele für den SSV und erzielte dabei 93 Tore – so viele wie kein anderer Spieler in der Vereinsgeschichte. Onesi war über Jahre ein Gesicht der Nullfünfer – auf dem Platz wie daneben. Seine Tore, seine Präsenz in wichtigen Spielen und seine Verbundenheit zum Verein machten ihn zu einer festen Größe beim SSV.

»Onesi war über viele Jahre ein fester Bestandteil dieses Vereins – sportlich wie menschlich«, sagt Christian Grießer.

»Er hat sich mit dem SSV identifiziert, war immer zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat, und ist in unzähligen Spielen vorangegangen. Dass sich unsere Wege jetzt trennen, gehört zum Fußball dazu – aber es ändert nichts an dem, was war. Wir danken ihm aufrichtig für alles, was er für den SSV geleistet hat, und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.«