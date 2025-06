Verlängert, verstärkt, voll motiviert Das Trainer- und Betreuerteam steht

Die wichtigste Personalie vorab: Christian Wessels bleibt Trainer der Ersten Mannschaft und das ist eine richtig gute Nachricht. Seit er das Team in der Winterpause übernommen hat, geht’s nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in die richtige Richtung. Einer, der anpackt, mitdenkt, zuhört und dabei trotzdem nie vergisst, rechtzeitig zur Aufstellung zu kommen. Für einen kleinen Verein wie unseren ist so ein Trainer Gold wert oder zumindest eine Runde im Vereinsheim.

Auch an der Seitenlinie bleibt es familiär: Yannik Van Ommen bleibt Betreuer - zum Glück. Was der Mann für Pflaster, Trikots und Stimmung tut, kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Wenn es darauf ankommt, ist Yannik da, ob mit Eisspray, Getränkekiste oder einfach einem lockeren Spruch. Ein echtes Vereinsgesicht, das aus dem Teamgefüge nicht wegzudenken ist.