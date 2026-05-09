Verlängert und aufgestiegen Dennis Huber bleibt beim VfB Schrecksbach und wird spielender Co-Trainer von red · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Beim VfB Schrecksbach nehmen die personellen Planungen für die kommende Saison weiter Konturen an. Nachdem der Gruppenligist bereits Helge Hastrich als neuen Cheftrainer ab Sommer vorgestellt hatte, steht nun auch fest, dass Dennis Huber dem Verein erhalten bleibt – und künftig noch mehr Verantwortung übernehmen soll. Wie der VfB in den sozialen Medien mitteilte, wird Huber in der neuen Spielzeit als spielender Co-Trainer an der Seite von Hastrich fungieren.

Damit setzt der Verein nicht nur auf einen neuen Mann an der Seitenlinie, sondern zugleich auf Kontinuität innerhalb der Mannschaft. Gerade Huber dürfte dabei eine wichtige Rolle einnehmen: als Bindeglied zwischen Trainerteam und Kader, als erfahrener Akteur auf dem Platz und als Gesicht des eingeschlagenen Weges. Nach Angaben des Vereins war die Entscheidung des Spielers das Ergebnis intensiver Gespräche. Ausschlaggebend sei dabei insbesondere der Austausch mit dem künftigen Cheftrainer gewesen. „Mit Helge hatte ich ein sehr gutes und offenes Gespräch, in dem schnell klar wurde, dass wir ähnliche Vorstellungen vom gemeinsamen Weg mit der Mannschaft haben“, wird Huber zitiert.

Auch das neu formierte sportliche Umfeld scheint ihn in seiner Entscheidung bestärkt zu haben. So habe die neue sportliche Ausrichtung rund um Michi Seeger mit deren Ideen und Auftreten maßgeblichen Einfluss auf seine Zusage gehabt. Für den VfB ist das ein wichtiges Signal in einer Phase, in der die sportlichen Weichen für die kommende Runde gestellt werden. Die Personalie Huber passt dabei in das Bild, das der Verein zuletzt mit der Verpflichtung Hastrichs gezeichnet hatte. Der neue Cheftrainer, der im Sommer von der SpVgg Leusel an den Metzenberg wechselt, soll frische Impulse setzen. Mit Huber bekommt er nun einen spielenden Co-Trainer an die Seite, der das Innenleben der Mannschaft kennt und den eingeschlagenen Kurs mitträgt.