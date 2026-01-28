Verlängert aus Überzeugung: Spelles bewährtes Trio bleibt an Bord

Der SC Spelle-Venhaus kann frühzeitig wichtige personelle Weichen für die kommende Saison stellen. Mit Torhüter Mattis Niemann, Mittelstürmer Tom Winnemöller und Offensivspieler Steffen Wranik haben drei feste Größen des Oberliga-Teams ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Ausschlaggebend waren für alle drei nicht nur sportliche Argumente, sondern vor allem das gewachsene Mannschaftsgefüge und die positive Atmosphäre im Verein.

Wranik gehört längst zu den prägenden Gesichtern der Speller Oberliga-Mannschaft. Seit seiner Rückkehr aus dem JLZ Emsland bestreitet er bereits seine neunte Herren-Saison für die Schwarz-Weißen.

„Diese Mannschaft, diese Typen“ – für Steffen Wranik war das der zentrale Grund, seine Laufbahn beim SCSV fortzusetzen. Der 27-Jährige spürt, dass sich der Zusammenhalt innerhalb des Kaders zuletzt sogar noch verstärkt hat. Die Mannschaft setze die taktischen Vorgaben von Trainer Henry Hupe immer besser um, betont der Offensivspieler. Eine Einschätzung, die auch seine Mitspieler teilen.

Seine persönliche Bestmarke von neun Saisontoren will er nun übertreffen. Sportlicher Leiter Markus Schütte sieht in ihm einen Unterschiedsspieler: Wranik bringe die Mannschaft in der Offensive entscheidend voran.

Mit 185 Pflichtspielen liegt er im aktuellen Kader nur hinter Artem Popov und Jan-Hubert Elpermann. Auch sportlich überzeugt der Außenbahnspieler: In 14 Punktspielen erzielte er acht Treffer, darunter einen lupenreinen Hattrick gegen Wetschen.

Winnemöller trifft mit beeindruckender Quote

Noch treffsicherer präsentiert sich derzeit Tom Winnemöller. Der 23-jährige Mittelstürmer kommt bereits auf neun Ligatore sowie einen Treffer im Niedersachsenpokal. Bei rund 830 Einsatzminuten bedeutet das statistisch ein Tor pro Spiel. Gegen den LM Wolfsburg gelang ihm ein Dreierpack. Trotz bislang 13 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison – insgesamt sind es 102 für den SCSV – sieht Winnemöller noch Luft nach oben.

Verletzungen und Erkrankungen verhinderten weitere Minuten. Sein Ziel ist klar: fit bleiben und dauerhaft in der Startelf stehen. Ein weiterer Treffer würde ihm bereits einen neuen persönlichen Rekord bescheren. Für Schütte zählt Winnemöller zu den besten Stürmern der Oberliga.

Stimmung und Unterstützung als Antrieb

Neben sportlichen Faktoren schätzt Winnemöller auch das Umfeld. Die Unterstützung des neuen Fanclubs nehme er deutlich wahr, die Atmosphäre auf dem Platz mache „mehr Spaß“. Besonders wichtig seien ihm aber auch die Gespräche in der Kabine – für ihn ein wesentlicher Teil des Mannschaftsgefühls.

Torhüter Mattis Niemann hat sich in dieser Saison erstmals als unangefochtener Stammkeeper etabliert. Der 24-Jährige stand in allen Pflichtspielen über die volle Distanz zwischen den Pfosten – gemeinsam mit Kapitän Jaik Jesgarzewski als Dauerbrenner.

Nach Jahren im Wechselspiel mit Bernd Lichtenstein profitiert Niemann nun von der Konstanz. Seit 2019 gehört er zum Oberliga-Kader und absolvierte bislang 76 Pflichtspiele. Sportlicher Leiter Schütte attestiert ihm einen weiteren Entwicklungsschritt und einen maßgeblichen Anteil an den jüngsten Erfolgen.

Blick nach oben zur Winterpause

Sieben Spiele ohne Niederlage vor der Winterpause haben den SCSV auf Rang vier der Tabelle gebracht. Für Niemann ein klares Signal: Die Mannschaft habe sich Perspektiven erarbeitet und dürfe nach oben schauen. Wranik teilt diese Einschätzung, während Winnemöller betont, dass man dennoch von Spiel zu Spiel denken wolle.

Planungssicherheit für die neue Saison

Die Vertragsverlängerungen stießen auch im Vereinsumfeld auf Zustimmung. Fördervereins-Vize Christoph Rekers begrüßte die Zusagen des Trios ausdrücklich. Insgesamt haben mit Niemann, Winnemöller und Wranik nun bereits neun Spieler aus dem aktuellen Kader für die Saison 2026/27 zugesagt. Auch das Trainerteam um Henry Hupe bleibt zusammen. Mit Daniel Benke und Joe Klöpper stehen zudem zwei externe Neuzugänge fest – die Grundlage für eine schlagkräftige Mannschaft ist gelegt.