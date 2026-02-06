 2026-02-06T13:16:52.650Z

Vereinsnachrichten

Verlängert! 🔴⚪

von Peter Schildmann · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: TuS Eintracht

Verlängert! 🔴⚪

Der TuS kann weiter auf Leistung, Leidenschaft und Führungsstärke bauen 💪

Ferhan Kaçmaz und Jost Feye haben ihre Zusage verlängert und bleiben beim TuS!

🔹 Jost Feye – Kapitän
🔹 Ferhan Kaçmaz – Vize-Kapitän

Zwei absolute Leistungsträger, zwei echte Führungsspieler – wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft! 🙌⚽