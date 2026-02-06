Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verlängert! 🔴⚪
von Peter Schildmann · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: TuS Eintracht
Der TuS kann weiter auf Leistung, Leidenschaft und Führungsstärke bauen 💪
Ferhan Kaçmaz und Jost Feye haben ihre Zusage verlängert und bleiben beim TuS!