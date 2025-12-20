VERLÄNGERT!

Klartext bei der Zweiten Mannschaft des SV Bad Bentheim: Auch in der Saison 2026/27 steht das Trainerteam Malte Frensch und Gerold Hoesmann an der Seitenlinie. Der Verein sorgt damit frühzeitig für Planungssicherheit auf einer Schlüsselposition.
Nach stabiler Entwicklung und solider Arbeit in der laufenden Spielzeit hält der Klub am bewährten Duo fest. Wichtige Themen wie Kaderplanung und Wintervorbereitung konnten bereits angegangen werden, nun ist auch die Trainerfrage für die nahe Zukunft geklärt.
Mannschaftsverantwortlicher Andre Langius betont die Bedeutung der Entscheidung: Man freue sich über Kontinuität und Verlässlichkeit auf der Trainerbank.
Fazit: Die Zweite bleibt konstant - Frensch und Hoesmann gehen auch 2026/27 mit dem Kreisliga-Team ins Rennen.
