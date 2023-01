Verlaats Vietnam-Erkenntnis: „Diesen ganzen Müll im Kopf, den musst du loswerden...“ TSV 1860: Interview mit dem Ex-Mannheimer Jesper Verlaat, Teil II

Köllners kreative Wege aus der Krise - darüber sprach Jesper Verlaat in Teil I unseres Interviews. In Teil II geht es um Erkenntnisse nach einer Asien-Reise.

Verlaat: Beeindruckend war vor allem, als ich bei Einheimischen übernachtet habe. Ich bin aus Hanoi in den Norden, sechs Stunden mit dem Bus, zu den Reisfeldern. Dort bin ich dann drei Tage gewandert, mit einem Tourguide. Bei der Frau, die das gemacht hat, haben wir geschlafen. Zusammen gekocht, ihre Kinder kennengelernt, den Mann. Da siehst du, wie die wohnen – ohne Fernseher, mit Plastikstühlen im Wohnzimmer. Küche wie ein Stall, da stand das Futter für die Tiere rum, für Hühner und Schweine. Das war genau die Erfahrung, die ich gesucht habe. Mal was anderes sehen. Bisher war ich jeden Sommer in Portugal und im Winter in Holland – aus diesem Trott wollte ich einfach mal raus.

Verlaat: Wertzuschätzen, was man hat. Ich hatte kein Internet, hab mir auch keinen Handyvertrag geholt – das war sehr beruhigend, als hätte ich mich von der Welt abgemeldet. Als ich zurück zu Hause war, kam ich mir ein bisschen überfordert vor. Allein wie viele Sachen bei mir rumstehen! Man neigt ja dazu, immer noch mehr zu begehren. Und wenn du die Menschen in Vietnam siehst: Die brauchen nicht viel und sind trotzdem zufrieden. Was ja auch der Trainer predigt: Du lebst im Hier und jetzt, nicht gestern und nicht morgen. Diesen ganzen Müll im Kopf, den musst du loswerden, auch darum geht es mir. Die Lehre: Glücklich sein, mit dem was man hat. Später im Leben gibt es noch genug Tage, wo es vielleicht nicht mehr so gut läuft.

Würden Sie wieder so eine Reise machen?

Verlaat: Auf jeden Fall, aber ein bisschen anders planen. Schon wieder in Hostels gehen, aber nicht mehr mit acht Mann auf dem Zimmer. Einer hat die ganze Nacht gehustet. Da bin ich raus und in der Stadt rumgelaufen. Außerdem: Neun Tage sind zu kurz, da bist du nur im Stress, wenn du alles sehen willst.

Harter Bruch. Zurück zum Sport, zu Gegner Waldhof Mannheim, der heimstärksten Mannschaft der 3. Liga. Was können die so gut und was muss 1860 anstellen, um dort zu gewinnen?

Der Ex-Mannheimer rechnet am Samstag mit einem Hessenkessel

Verlaat: Aus meiner zweijährigen Erfahrung kann ich sagen: Bei den Heimspielen kann sich eine unheimliche Wucht entfalten – aber erst, wenn die eine Großchance hatten oder so. Es ist eng, von der Akustik her zu. Er kann also sehr laut werden. Die entscheiden viele Spiele erst in der Schlussphase, also müssen wir schlau spielen.

Ist es bereits ein Endspiel mit Blick auf die Aufstiegsplätze?

Verlaat: Nein, die Hinrunde ist ja noch nicht mal vorbei. Es ist ein wichtiges Spiel, weil es auch gegen einen direkten Konkurrenten geht. Wichtig ist immer, dass du in solchen Duellen Punkte klaust.

Worauf wird es ankommen in den verbleibenden 21 Spielen?

Verlaat: Dass wir gut aus der Winterpause rauskommen – und wieder in einen Lauf reinkommen. Wie es in den ersten Spielen war: Du musst nicht in jedem Spiel gut sein, aber du musst konstant deine Punkte holen. Wir müssen cool sein. An den letzten sechs Spieltagen passieren erfahrungsgemäß die verrücktesten Sachen, da gewinnt der Letzte gegen den Ersten. Bis dahin müssen wir gut da stehen.

Interview: Uli Kellner