Verlaat schwärmt von 1860-Transfers: „Das sind Kracher“

Natürlich war es dann auch Verlaat, der diese durchwachsene Saison (Platz elf, negatives Torverhältnis, 61 Gegentreffer) nicht einfach so abhaken konnte und wollte. Während Hiller auf dem Zaun gefeiert wurde, im Pschorr bereits für das Abschlussessen eingedeckt wurde, während der Ferienflieger nach Mallorca schon gebucht war, stellte sich der Kapitän hin und blickte im Gespräch mit der Presse zurück, aber auch nach vorne.

Verlaats Kernaussage: „Wir haben es in den letzten drei Jahren nie wirklich geschafft, Konstanz reinzubringen. Wir hatten immer Achterbahnfahrten von den Gefühlen her. Vier Heimsiege in Folge, dann wieder zwei Niederlagen in Folge. Das macht natürlich was mit einem. Das nimmt einen emotional mit. Ich glaube, als Fazit müssen wir uns vornehmen, dass wir in der Zukunft einfach mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen.“