Verlaat fehlt Umgang mit Kollegen von 1860 München: „Finde ich extrem schwer“

München – Seit über einem Monat fehlt bei 1860 München der Kapitän. Am 17. September wurde Jesper Verlaat bei der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt. Fünf Spiele hat der Innenverteidiger seitdem verpasst. Ein genauer Termin für sein Comeback steht noch aus.

„Für meinen Verlauf bin ich schon sehr weit, ich fühle mich sehr gut. Mit dem gesundheitlichen Verlauf bin ich sehr zufrieden, ich vertrage alles, alle Schritte, die wir gehen, funktionieren“, sagt der 29-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung. „Ich bin deswegen auch vom Kopf her sehr ruhig. Aber Gutes braucht halt Zeit.“

Seit seiner Verletzung ist viel passiert an der Grünwalder Straße. Christian Werner wurde als Geschäftsführer abgesetzt, Trainer Patrick Glöckner inzwischen durch Markus Kauczinski ersetzt. Für Verlaat sind es keine einfachen Tage in der Reha. „Man will ja immer dabei sein. Wenn man verletzt ist, merkt man erst so wirklich, was es bedeutet, fit und dabei zu sein. Es geht dabei gar nicht darum, immer direkt zu spielen, man muss nicht immer der Mann im Mittelpunkt sein“, führt der Leader der Löwen aus.