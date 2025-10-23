Verlaat fehlt Umgang mit Kollegen von 1860 München: „Finde ich extrem schwer“

Innenverteidiger Jesper Verlaat arbeitet fleißig an seinem Comeback bei 1860 München. Dem Löwen-Kapitän fehlt die tägliche Nähe zur Mannschaft.
München – Seit über einem Monat fehlt bei 1860 München der Kapitän. Am 17. September wurde Jesper Verlaat bei der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt. Fünf Spiele hat der Innenverteidiger seitdem verpasst. Ein genauer Termin für sein Comeback steht noch aus.
„Für meinen Verlauf bin ich schon sehr weit, ich fühle mich sehr gut. Mit dem gesundheitlichen Verlauf bin ich sehr zufrieden, ich vertrage alles, alle Schritte, die wir gehen, funktionieren“, sagt der 29-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung. „Ich bin deswegen auch vom Kopf her sehr ruhig. Aber Gutes braucht halt Zeit.“
Seit seiner Verletzung ist viel passiert an der Grünwalder Straße. Christian Werner wurde als Geschäftsführer abgesetzt, Trainer Patrick Glöckner inzwischen durch Markus Kauczinski ersetzt. Für Verlaat sind es keine einfachen Tage in der Reha. „Man will ja immer dabei sein. Wenn man verletzt ist, merkt man erst so wirklich, was es bedeutet, fit und dabei zu sein. Es geht dabei gar nicht darum, immer direkt zu spielen, man muss nicht immer der Mann im Mittelpunkt sein“, führt der Leader der Löwen aus.
„Es geht um das Hier und Jetzt, darauf müssen wir uns fokussieren.“
Jesper Verlaat
„Es geht darum, ein Teil von etwas Großem zu sein. Das geht einem während einer Verletzung mehr ab, wenn man auch nicht mehr täglich wirklich im Training dabei ist und das Gefühl hat, man wirkt nicht mit. Das finde ich persönlich extrem schwer“, gibt Verlaat Einblick in die tägliche Arbeit für das Comeback.
Auch wenn seine Rückkehr noch auf sich warten lässt, gibt der Spielführer die Richtung für die kommenden Wochen vor: „Wir wollen natürlich positive Geschichten schreiben. Es geht um das Hier und Jetzt, darauf müssen wir uns fokussieren. Für uns geht es nicht darum, was in zwei, drei Jahren ist.“ Der nächste Prüfstein auf Verlaats Kollegen wartet am Samstag. Dann sind die Blauen bei Tabellennachbar Waldhof Mannheim gefordert. (jb)