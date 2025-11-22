Verl und Köln schauen auf Platz zwei, Osnabrück winkt die Spitze

Im Aufsteigerduell erlebte der MSV Duisburg eine der schmerzhaftesten Pleiten der Ära Dietmar Hirsch. Im ersten Durchgang hatten die Zebras keinerlei Zugriff auf die TSG Hoffenheim II und verloren letztlich deutlich mit 1:4 (0:4). Nun dürften die Teams oben noch näher zusammenrücken. In der Samstagskonferenz könnte entweder der SC Verl oder Viktoria Köln den zweiten Platz einnehmen. Zum späten Samstagsspiel winkt dem VfL Osnabrück nun sogar die Tabellenspitze. Ebenfalls am Samstag hofft der 1. FC Schweinfurt den Schwung vom vergangenen Spieltag mitzunehmen, gleiches gilt für Alemannia Aachen, das den SSV Jahn Regensburg empfängt.

Am späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.