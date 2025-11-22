 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Köln könnte auf Platz zwei vorrücken.
Köln könnte auf Platz zwei vorrücken. – Foto: Imago Images

Verl und Köln schauen auf Platz zwei, Osnabrück winkt die Spitze

3. Liga: Der MSV Duisburg ging am Freitag bei der TSG Hoffenheim II unter. Die weitere Konkurrenz kann ganz oben heranrücken und vielleicht sogar vorbeiziehen.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Im Aufsteigerduell erlebte der MSV Duisburg eine der schmerzhaftesten Pleiten der Ära Dietmar Hirsch. Im ersten Durchgang hatten die Zebras keinerlei Zugriff auf die TSG Hoffenheim II und verloren letztlich deutlich mit 1:4 (0:4). Nun dürften die Teams oben noch näher zusammenrücken. In der Samstagskonferenz könnte entweder der SC Verl oder Viktoria Köln den zweiten Platz einnehmen. Zum späten Samstagsspiel winkt dem VfL Osnabrück nun sogar die Tabellenspitze. Ebenfalls am Samstag hofft der 1. FC Schweinfurt den Schwung vom vergangenen Spieltag mitzunehmen, gleiches gilt für Alemannia Aachen, das den SSV Jahn Regensburg empfängt.

Am späten Sonntagabend folgt dann das nominelle Topspiel des Wochenendes. Rot-Weiss Essen empfängt Energie Cottbus. Mit etwas Schützenhilfe könnte es dabei sogar um den Sprung an die Tabellenspitze gehen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga

_____

Duisburg erlebt Horror-Hälfte im Kraichgau

Gestern, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
4
1

>>> Zum Spielbericht

>>> Zu den Trainerstimmen nach dem Spiel

Ein herber Rückschlag in den Aufstiegshoffnungen der Duisburger. Aufgrund einer erschreckend biederen ersten Hälfte war die Partie für die Hirsch-Elf schon frühzeitig entschieden. Zwar konnten die Zebras nach dem Seitenwechsel noch Schadensbegrenzung betreiben, mehr aber auch nicht. Die kürzlich zurückgewonnene Tabellenführung steht nun wieder auf dem Spiel.

TSG 1899 Hoffenheim II – MSV Duisburg 4:1
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Ruben Reisig (88. Diren Dagdeviren), Luca Erlein, Yannik Lührs, Valentin Gendrey (46. Florian Bähr), Valentin Lässig, Luka Djuric, Paul Hennrich (71. Arian Llugiqi), David Mokwa (71. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (84. Nader El-Jindaoui), Deniz Zeitler - Trainer: Stefan Kleineheismann
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (80. Niklas Jessen), Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Leon Müller (72. Christian Viet), Rasim Bulic (63. Jesse Tugbenyo), Conor Noß, Patrick Sussek (46. Maximilian Dittgen), Tim Heike (46. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 1769
Tore: 1:0 Paul Hennrich (6.), 2:0 David Mokwa (36.), 3:0 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (42.), 4:0 David Mokwa (45.), 4:1 Conor Noß (72.)

_____

Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

Heute, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

_____

Liveticker: Viktoria Köln - SC Verl

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt

Heute, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00live

_____

Liveticker: TSV Havelse - SSV Ulm

Heute, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

_____

Liveticker: Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live

_____

Liveticker: VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

Heute, 16:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
16:30live

_____

Liveticker: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

Morgen, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
13:30live

_____

Liveticker: FC Erzgebirge Aue- VfB Stuttgart II

Morgen, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
16:30live

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

Morgen, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:30live

_____

So geht es weiter


16. Spieltag
28.11.25 SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue
29.11.25 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
29.11.25 FC Ingolstadt 04 - TSG 1899 Hoffenheim II
29.11.25 SSV Ulm 1846 Fußball - TSV 1860 München
29.11.25 FC Energie Cottbus - Viktoria Köln
29.11.25 MSV Duisburg - Alemannia Aachen
29.11.25 1. FC Schweinfurt 05 - SV Waldhof Mannheim
30.11.25 SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
30.11.25 SC Verl - VfL Osnabrück
30.11.25 VfB Stuttgart II - TSV Havelse

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 022.11.2025, 12:59 Uhr
Markus BeckerAutor